«الأرصاد» تحذر من تخفيف الملابس خلال الأيام المقبلة: ما زلنا في ذروة الشتاء

حذرت الدكتورة منار غانم، عضو بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، من تخفيف الملابس الشتوية في طقس الأيام المقبلة، مؤكدة أننا ما زلنا في ذروة فصل الشتاء، إذ نشهد أيام وليالي شديدة البرودة، وأخرى نشهد ارتفاعات طفيفة فى درجات الحرارة بسبب العديد من العوامل المناخية المؤثرة على حالة الطقس.

الأرصاد تحذر من تخفيف الملابس

وأضافت في تصريحات لـ«الوطن» أن طقس الأيام المقبلة سيشهد ارتفاعات طفيفة وتدريجية في درجات الحرارة، ومن المتوقع أن تتراوح العظمى على القاهرة بين 24 لـ25 مطلع الأسبوع المقبل، ولأننا ما زلنا في فصل الشتاء يجب الحذر من تخفيف الملابس الشتوية في تلك الأونة، مشيرة إلى أن الفارق بين قيم الحرارة العظمى والصغرى قد يتجاوز الـ12 درجة على بعض المدن والمحافظات، وبذلك تصبح الأجواء شتوية مائلة للدف خلال ساعات النهار، وشديدة البرودة خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

درجات الحرارة غدا الأثنين 19-2-2024

القاهرة والوجه البحري: العظمى 20 والصغرى 10 درجات.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 19 والصغرى 10 درجات.

جنوب سيناء والبحر الأحمر: العظمى 24 والصغرى 15 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 20 والصغرى 7 درجات.

جنوب الصعيد: العظمى 24 والصغرى 11 درجة.

درجات الحرارة الثلاثاء 20-2-2024

القاهرة والوجه البحري: العظمى 20 والصغرى 10 درجات.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 19 والصغرى 10 درجات.

جنوب سيناء والبحر الأحمر: العظمى 24 والصغرى 15 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 20 والصغرى 7 درجات.

جنوب الصعيد: العظمى 25 والصغرى 11 درجة.

درجات الحرارة الأربعاء 21-2-2024

القاهرة والوجه البحري: العظمى 21 والصغرى 10 درجات.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 20 والصغرى 10 درجات.

جنوب سيناء والبحر الأحمر: العظمى 25 والصغرى 15 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 23 والصغرى 7 درجات.

جنوب الصعيد: العظمى 28 والصغرى 11 درجة.