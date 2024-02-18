ندوة بـ«تدريس بنها» بمناسبة مرور 100 عام على انضمام البرلمان المصري للاتحاد الدولي

نظّم نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة بنها، ندوة بعنوان 100 عام على انضمام البرلمان المصري إلى الاتحاد البرلماني الدولي، بحضور الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها الأهلية والرئيس الشرفي للنادي، والدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، والدكتور ياقوت سنوسي، رئيس مجلس إدارة النادي

شارك في اللقاء، الدكتور عبد العزيز حسن، الأمين العام للنادي، والدكتور محمد مصطفى، أمين الصندوق، والدكتور محمود الجزار، المتحدث الإعلامي، والدكتور عادل العطار، نائب رئيس مجلس الإدارة، والدكتور رضا زويل، والدكتور محمد سمير، والدكتور أحمد علواني، والدكتور عوض العبد، وباقي أعضاء مجلس الإدارة، والدكتور عزت الخياط، رئيس النادي السابق.

قدم الندوة الدكتور مصطفى الغريب، أستاذ التاريخ الحديث بجامعه بنها، الذي تحدث حول موضوع البرلمان المصري والاتحاد البرلماني الدولي، إبان العصر الملكي، والدكتور جمال شقرة، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة عين شمس، الذي تحدث عن الجمهورية الجديدة والدبلوماسية البرلمانية المصرية.

التوعية والتثقيف لأعضاء هيئه التدريس

أشار رئيس نادي هيئة التدريس بجامعة بنها، إلى أنّ الندوة تهدف إلى توعيه وتثقيف أعضاء هيئة التدريس، خلال الفترة الأخيرة، وهو أمر يتبناه النادي.