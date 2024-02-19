جهاز «الشروق» يدرس 100 طلب لتوفيق أوضاع الأراضي المضافة لحيز المدينة العمراني
كتب:
أيمن حمزة
11:23 ص | الإثنين 19 فبراير 2024
لجنة من جهاز مدينة الشروق
كشف المهندس علي سعد رئيس جهاز مدينة الشروق عن استكمال إجراءات تقنين مجموعة من الأراضي في عدد من المناطق المضافة للمدينة بدراسة الطلبات الجديدة المقدمة إلى اللجنة الرئيسية والتي وصل عددها إلى 100 طلب جديد، وذلك في إطار توجهات الدولة لتوفيق أوضاع حائزي الأراضي بالمناطق المضافة لأحوزة المدن الجديدة وتحويلها إلى مناطق حضارية.
وطالب علي سعد أصحاب الطلبات بالحضور للإدارة العقارية طبقًا للكشوف المعلنة، مع الأخذ في الاعتبار أنه سيتم الإعلان تباعًا عن الطلبات المعتمدة من اللجنة الرئيسية.
ومن الجدير بالذكر أن جهاز تنمية مدينة الشروق، أعلن الانتهاء من المراجعة الخارجية لشهادات نظم إدارة الجودة الأيزو لمركز حسابات المياه التابع للجهاز، لشهادات الأيزو 9001 إصدار 2015 في نظم إدارة الجودة، والأيزو 45001 إصدار 2018 في نظم السلامة والصحة المهنية، والأيزو 14001 إصدار 2015 في نظم الإدارة البيئية، وأفادت المراجعة بمد سريان الشهادات للسنة الثانية.