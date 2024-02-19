«التضامن»: تنفيذ مشروعات تمكين اقتصادي وتوفير قروض بـ40 مليون جنيه في أسيوط

أعلنت نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، تنفيذ مشروعات تمكين اقتصادي جديدة وتوفير قروض بمحافظة أسيوط، بقيمة 40 مليون جنيه، قد تصل إلى 50 مليونا، إضافة إلى تحمل المصروفات الدراسية والجامعية المتأخرة عن طلاب المحافظة للعام الدراسي الحالي، وتوفير أجهزة تعويضية لـ500 من ذوي الهم بقيمة تتراوح ما بين 15 إلى 20 مليون جنيه، وإقامة معرض للأسر المنتجة بالمحافظة.

الشراكة والتفاعل بين مؤسسات الدولة المختلفة

أكدت في بيان على هامش زيارتها إلى أسيوط، أن مؤسسات المجتمع المدني تعد شريكا مهما لا يمكن إغفال دوره فى طريق التنمية والتقدم، كما أكدت التجربة أن تحقيق التنمية الشاملة لا تكون مسؤولية الحكومة وحدها، وإنما عملية تبادلية تعتمد على الشراكة والتفاعل بين مؤسسات الدولة المختلفة، الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

تنمية المجتمع المحلي يشكل أساسًا راسخًا للتنمية المستدامة والازدهار

ومن جانبه، أكد كاي أندراشكو نائب مدير الوكالة الألمانية للتعاون الدولي في مصر «giz»، اهتمام حكومته بتقوية عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية، مشيراً إلى أن الدور الذي يلعبه المجتمع المدني لا بديل له، ولا غنى عنه لتنمية المجتمع المحلي لأنه يشكل أساسًا راسخًا للتنمية المستدامة والازدهار في مجتمعاتنا.