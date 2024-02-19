كاتب صحفي: الدعم الأمريكي الفاضح للاحتلال الإسرئيلي أظهر كل أخطاء بايدن

قال الكاتب الصحفي إيهاب عمر، إن السياسة الأمريكية الداعمة للاحتلال الإسرائيلي بشكل فاضح كانت بمثابة القشة التي قسمت ظهر البعير، حيث أصبحت الوعاء الكبير الذي يحوي كل أخطاء الرئيس الأمريكي جو بايدن، والذي كان يمكن أن يتخطى الانتخابات الأمريكي لولا أن وقع في هذا الفخ.

وأضاف «عمر» خلال مداخلته ببرنامج «مطروح للنقاش» المذاع عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن أخطاء بايدن من زلات لسانه، أو مشاكل تكساس الحدودية مع المكسيك، كان من الممكن أن تمر بالانتخابات الرئاسية، ولكن الدعم الفاضح لهذه المجازر التي ترتكبها إسرائيل أصبحت العنوان الرئيسي الذي يحتوي كل أخطاء بايدن.

الرئيس بوتين سيحسم الانتخابات سلفا

وأشار «عمر» إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيحسم سلفا الانتخابات الروسية على مستوى الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية أو المحلية، وذلك بسبب الخوف من قيام قوى خارجية بافتعال مشاكل في الداخل الروسي، خاصة أن روسيا شهدت أكثر من جولة من الاضطرابات الداخلية منذ بدء الحرب الأوكرانية.

ونوه الكاتب الصحفي إلى نجاح الرئيس بوتين في تجميد الوضع بأوكرانيا، مستغلا الأحداث بالشرق الأوسط للتوجه الأسلحة للشرق الأوسط بدلا من أوكرانيا، وحتى الآن روسيا محتفظة بمكاسبها في شرق وجنوب أوكرانيا، مشيرا إلى أن بوتين ينتظر نتائج الانتخابات الأمريكية عسى أن يفوز بها دونالد ترامب، والذي يعتبر الأكثر تفاهما معه، وهو الذي وعد بإنهاء هذه الحرب خلال 24 ساعة.