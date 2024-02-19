الكشف على 2872 من العاملين في الكهرباء وأسرهم بقافلة طبية بأسوان

انتهت شركة الخدمات الطبية التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر من أعمال القافلة الطبية التي أقيمت بمركز تدريب شركة المحطات المائية بصحاري محافظة أسوان.

الكشف الطبي على العاملين بشركات الكهرباء وأسرهم

وقال الدكتور محمد إسماعیل سليم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الخدمات الطبية، أن القافلة تم تنظيمها ضمن برنامج القوافل الطبية الذي تنظمه الشركة في جميع المناطق الواقعة بنطاقها بشركات التوزيع والإنتاج ونقل الكهرباء، لافتا إلى أن القافلة الطبية التي أقيمت بمركز تدريب شركة المحطات المائية بصحاري محافظة أسوان استمرت 6 أيام متواصلة للكشف الطبي على العاملين بشركات الكهرباء وأسرهم والمحالين للمعاش وأسرهم وكذلك المواطنين من أبناء محافظة أسوان.

تفاصيل القافلة الطبية

وكشف رئيس الشركة عن أنه بلغ إجمالي الأعداد التي جرى توقيع الكشف عليها في القافلة؛ 2872 حالة في التخصصات الآتية: «رمد 768 حالة - مخ وأعصاب 258 حالة - باطنة 475 حالة - عظام 457 حالة - قلب 244 حالة - عمود فقري 179 حالة - جراحة 116 حالة - مسالك 33 حالة - تحاليل 303 حالات».

جدير بالذكر أنه أشرف على القافلة الطبية الدكتورة غادة أحمد ماهر رئيس قطاع الجيزة الطبي، والدكتور أيمن الوزاني رئيس قطاع أسيوط الطبي، والدكتور نزيه أحمد رفعت رئيس قطاع الإسماعيلية الطبي، والدكتور مصطفى حزين إبراهيم مشرف الخدمات الطبية وجه قبلي بقطاع أسيوط الطبي.