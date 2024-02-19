«المسمار والسكينة».. حيل المتلاعبين لسرقة التيار الكهربائي

كشفت الحملات التي شنتها شرطة الكهرباء بالتنسيق مع موظفي شركات التوزيع على مستوى جميع المحافظات، عن عدد من الحيل والأساليب غير الشرعية التي يقوم بها المتلاعبون من سارقي التيار، والتلاعب في استهلاك العدادات التقليدية والميكانيكية القديمة، بهدف خفض قيمة فواتير الكهرباء الشهرية.

التصدي للمتلاعبين من سارقي التيار

أشار مصدر بالشركة القابضة للكهرباء، لـ«الوطن»، إلى أن الحملات نجحت بشكل كبير في التصدي للمتلاعبين من سارقي التيار، وتبين أن البعض يقوم بوضع مسمار معدني يحد من كمية الاستهلاك ويقلل من عدد لفات العداد أو عن طريق تركيب سكينة كهرباء ودفنها في مكان غير مرئي ومد وصلة لها من الخارج إلى السكينة الثلاثية، ووصلة أخرى من السكينة إلى العداد، وتغذية الشقة من الطرف الأوسط لسرقة التيار الكهربائي، أو عن طريق فتح العداد من الداخل ووضع مقاومات لتقليل الاستهلاك أو إتلاف أي مكون في «البوردة».

آليات كشف التلاعب بالعدادات

وقامت شركات توزيع الكهرباء بتنفيذ بعض الآليات لكشف أي تلاعب في عدادات الكهرباء للتهرب من سداد قيمة الاستهلاك الفعلي من خلال منح حق الضبطية القضائية لبعض موظفي قطاع الكهرباء للتفتيش الدوري على المشتركين، وبتخصيص عدد من العاملين للمرور كل 3 أشهر على المشتركين الذين يستخدمون العدادات مسبوقة الدفع للتأكد من سلامتها، والتنسيق مع القراء التابعين لشركة «شعاع» المسؤولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء لموافاة شركات التوزيع بأي بيانات عن المخالفين إضافة إلى تحرير محضر سرقة تيار للمشترك الذي يثبت أنه تلاعب في عداد الكهرباء سواء بغرض تقليل الاستهلاك أو التوصيل للغير أو للنفس.

طرق الإبلاغ عن سرقات التيار الكهربائي

حددت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة طرق الإبلاغ عن سرقات التيار الكهربائي حفاظا على المال العام، وهي:

- الاتصال على الخط الساخن 121.

- الإبلاغ عن طريق الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة