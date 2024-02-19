سمير مرقس: نكتب تاريخ الأمم بمنهج يتعلق بالأمن القومي

قال الدكتور سمير مرقس المفكر السياسي، إنّ المنهج الذي يكتب به تاريخ أي أمة يتعلق بأمنها القومي، مشيرًا إلى أن الأمن القومي يقصد به في هذه العبارة المعنى الواسع للكلمة، أي أن هناك حاجة إلى أن يكون كل المواطنين في مصر في نفس الموجة بالنسبة لاستقبالهم للتاريخ، حيث يمكنهم الاختلاف مع التاريخ، ولكن يجب أن تكون هناك ذاكرة وطنية واحدة.

وأضاف «مرقس»، خلال حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي محمد الباز، مقدم برنامج «الشاهد»، عبر قناة «إكسترا نيوز»: «لم يكن لدينا ذاكرة وطنية واحدة، فإننا سنكون أمام أكثر من مصر، وكل تيار سيخلق تاريخه ويقصي تاريخ الآخرين».

الذاكرة الوطنية للأمة

وتابع الكاتب السياسي: «في فرنسا، ثمة منتقدون كثر للثورة الفرنسية، ولكن لا أحد يختلف هناك على قيمتها كمحطة أساسية في التاريخ الإنسانية، وإذا انطلقنا من هذه النقطة نكون قد وحدنا في الحد الأدنى للذاكرة الوطنية للأمة، وإن طبقنا هذا الأمر على ما حدث في 23 يوليو 1952، فإننا لن نجد هذا الأمر، حتى ثورة 19 هناك من يختلفون حولها».