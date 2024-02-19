أسرار في حياة محمد شرف.. عانى من مشكلات في القلب وأنفق ماله على العلاج

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الراحل محمد شرف، الذي ترك بصمات فنية ما زالت عالقة في أذهان الجمهور، خاصة الأعمال الكوميدية التي تميز فيها بطابع خاص، لم يفشل مرة في إضحاك الأسرة المصرية.

نشأ الفنان محمد شرف في مدينة الإسكندرية، وبدأ مسيرته الفنية في أحد المسارح بالإسكندرية واشتهر من خلال مسلسل «أرابيسك»، الذي يُعد أول أعماله التليفزيونية، ومرّ بأزمات صحية عديدة أبرزها، مرضه بالقلب.

مرض عانى منه محمد شرف:

عانى الراحل محمد شرف من مشكلات في القلب مما استدعى تركيب أحد الأجهزة العلاجية له، وكلّفه أموالا كثيرة، فتقدم بطلب مساعدة مادية لنقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي.

بداية الفنان محمد شرف الفنية:

وقال نجل «شرف»، في أحد اللقاءات التليفزيونية، إن والده كان يعيش وسط ضغوطات نفسية عديدة، بسبب عدم تلقيه عروضا فنية، لافتًا إلى أنه كان هناك الكثير من الفنانين يقدمون له مساعدات مالية، من بينهم الدكتور أشرف زكي.

وأضاف نجل الفنان أن بدايات والده الفنية كانت في أحد مسارح الإسكندرية، حين شاهده المخرج جمال عبد الحميد، وعرض عليه دورًا في مسلسل أرابيسك، قاده إلى الشهرة.

هشام شرف سعيد الحظ على خشبة المسرح:

وكان محمد شرف يتمتع بحظ سعيد في إحدى المسرحيات، التي كان يقدمها بمشاركة الفنان أحمد آدم وحسين الشربيني، وذلك عندما جاء الراحل بديلا عن الفنان حسين الشربيني، الذي رحل فجأة أثناء الفصل الثاني من المسرحية، مما جعل فريق العمل يستعين بمحمد شرف لتقديم الدور، ليلقى قبولا وتفاعلا من الجمهور، على شخصيته في المسرحية، ما جعل العمل يحقق نجاحًا كبيرًا.