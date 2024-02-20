سعر الذهب عيار 21 في محلات الصاغة اليوم الثلاثاء 20-2-2024

شهدت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 20-2-2024 استقرارا ملحوظا في بداية التعاملات الصباحية بمحلات الصاغة، ويُعد عيار 21 الأكثر انتشارا بين المواطنين، وتستعرض «الوطن» في السطور التالية سعر الذهب اليوم وفق آخر تحديث للأسعار المعلنة عبر شعبة الذهب.

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم نحو 4097 جنيها دون إضافة المصنعية أو الضريبة، فيما سجل سعر الذهب عيار 22 نحو 3756 جنيها.

سعر الذهب عيار 21

بلغ سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء نحو 3585 جنيها، دون إضافة المصنعية أو ضريبة.

سعر الذهب عيار 18

واستقر سعر الذهب عيار 18 اليوم في بداية تعاملات اليوم في محلات الصاغة عند نحو 3073 جنيها، بينما سجل سعر الذهب عيار 14 نحو 2390 جنيها، وبلغ سعر الذهب عيار 12 نحو 2049 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء نحو 28 ألفا و680 جنيها.