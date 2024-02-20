أسعار شنطة رمضان 2024 في 14 محافظة.. تبدأ من 96 جنيها

شهدت أسعار شنطة رمضان 2024 في 14 محافظة بشرى سارة للمواطنين، بسبب انخفاض أسعارها، ووجود تخفيضات كبرى على معظم محتوياتها، وسط وجود منافسة شرسة بين مختلف الهايبرات والمحال التجارية على تقديم أفضل العروض أمام المواطنين.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، تفاصيل أسعار شنطة رمضان 2024 في 14 محافظة، وتبدأ من 96 جنيها إلى الشنط الكبيرة التي لها سعر مختلف.

أسعار شنطة رمضان 2024

وتتزايد عروض أسعار شنطة رمضان 2024 في 14 محافظة إذ تبدأ من 96 جنيهًا فقط وتصل إلى 500 جنيه بحسب محتوياتها وأوزانها، وتشمل المواد الغذائية الأساسية التي تحتاج إليها الأسرة المصرية خلال شهر رمضان المبارك.

أسعار شنطة رمضان فتح الله ماركت

وتبلغ أسعار شنطة رمضان فتح الله ماركت 96 جنيهًا وتضم كيس أرز وكيس سكر وزن كيلو، وكيس مكرونة وزن 300 جرام، وكيس بلح أسواني وزن كيلو، وعلبة صلصة 280 جرامًا، و وزجاجة زيت خليط 800 مللي.

أسعار شنطة رمضان في مترو ماركت

وبلغت أسعار شنطة رمضان 2024 في مترو ماركت نحو 150 جنيهًا، إذ تضم كيس سكر وكيس أرز، وزجاجة زيت خليط 700 مللي، وعلبة سمنة 700 جرام، و2 كيس مكرونة 350 جرامًا، وكيس مكرونة فرن صغير، وعلبة صلصة 300 جرامًا، وباكو شاي 40 جرامًا.

أسعار شنطة رمضان من بنده

وتسجل أسعار شنطة رمضان من بنده 2024 نحو 155 جنيهًا، وتضم كيس أرز، وكيس سكر، وزجاجة زيت خليط وزن 600 مل، و2 باكيت صلصة، وباكو شاي، وكيس ملح، و2 كيس مكرونة صغير، وكيس بلح.

أسعار شنطة رمضان 2024 في 14 محافظة

وأوضحت 14 محافظة أسعار شنط رمضان ضمن استعداداتها لاستقبال شهر رمضان 2024 كالتالي: