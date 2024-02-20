أسعار شنطة رمضان 2024 في 14 محافظة.. تبدأ من 96 جنيها
كتب:
أسماء أبو السعود
11:46 ص | الثلاثاء 20 فبراير 2024
أسعار شنطة رمضان 2024 - أرشيفية
شهدت أسعار شنطة رمضان 2024 في 14 محافظة بشرى سارة للمواطنين، بسبب انخفاض أسعارها، ووجود تخفيضات كبرى على معظم محتوياتها، وسط وجود منافسة شرسة بين مختلف الهايبرات والمحال التجارية على تقديم أفضل العروض أمام المواطنين.
وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، تفاصيل أسعار شنطة رمضان 2024 في 14 محافظة، وتبدأ من 96 جنيها إلى الشنط الكبيرة التي لها سعر مختلف.
أسعار شنطة رمضان 2024
وتتزايد عروض أسعار شنطة رمضان 2024 في 14 محافظة إذ تبدأ من 96 جنيهًا فقط وتصل إلى 500 جنيه بحسب محتوياتها وأوزانها، وتشمل المواد الغذائية الأساسية التي تحتاج إليها الأسرة المصرية خلال شهر رمضان المبارك.
أسعار شنطة رمضان فتح الله ماركت
وتبلغ أسعار شنطة رمضان فتح الله ماركت 96 جنيهًا وتضم كيس أرز وكيس سكر وزن كيلو، وكيس مكرونة وزن 300 جرام، وكيس بلح أسواني وزن كيلو، وعلبة صلصة 280 جرامًا، و وزجاجة زيت خليط 800 مللي.
أسعار شنطة رمضان في مترو ماركت
وبلغت أسعار شنطة رمضان 2024 في مترو ماركت نحو 150 جنيهًا، إذ تضم كيس سكر وكيس أرز، وزجاجة زيت خليط 700 مللي، وعلبة سمنة 700 جرام، و2 كيس مكرونة 350 جرامًا، وكيس مكرونة فرن صغير، وعلبة صلصة 300 جرامًا، وباكو شاي 40 جرامًا.
أسعار شنطة رمضان من بنده
وتسجل أسعار شنطة رمضان من بنده 2024 نحو 155 جنيهًا، وتضم كيس أرز، وكيس سكر، وزجاجة زيت خليط وزن 600 مل، و2 باكيت صلصة، وباكو شاي، وكيس ملح، و2 كيس مكرونة صغير، وكيس بلح.
أسعار شنطة رمضان 2024 في 14 محافظة
وأوضحت 14 محافظة أسعار شنط رمضان ضمن استعداداتها لاستقبال شهر رمضان 2024 كالتالي:
- أسعار شنطة رمضان 2024 القليوبية.. تبدأ من 138 جنيها.
- أسعار شنطة رمضان 2024 الفيوم.. تبدأ من 96 جنيهًا.
- أسعار شنطة رمضان 2024 الإسكندرية.. تبدأ من 155 جنيهًا.
- أسعار شنطة رمضان 2024 القاهرة.. تبدأ من 109 جنيهات.
- أسعار شنطة رمضان 2024 المنوفية.. تبدأ من 160 جنيها.
- أسعار شنطة رمضان 2024 الجيزة.. تبدأ من 109 جنيهات.
- أسعار شنطة رمضان 2024 البحيرة.. تبدأ من 150 جنيها.
- أسعار شنطة رمضان 2024 بني سويف.. تبدأ من 155 جنيها.
- أسعار شنطة رمضان 2024 المنيا.. تبدأ من 100 جنيه.
- أسعار شنطة رمضان 2024 أسيوط.. تبدأ من 135 جنيها.
- أسعار شنطة رمضان 2024 الدقهلية.. تبدأ من 200 جنيه.
- أسعار شنطة رمضان 2024 الإسماعيلية.. تبدأ من 150 جنيها.
- أسعار شنطة رمضان 2024 بورسعيد.. تبدأ من 135 جنيها.
- أسعار شنطة رمضان 2024 السويس.. تبدأ من 135 جنيها.