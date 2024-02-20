«الأرصاد» ترصد الفارق بين قيم الحرارة ليلا ونهارا: يصل إلى 15 درجة

أكّدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية استقرارا الأحوال الجوية حاليًا مقارنة بالأيام الماضية، إذ أصبح هناك سطوع كبير لأشعة الشمس خلال فترة النهار، وبالتالي ارتفاع قيم درجات الحرارة بصورة أعلى من المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام بما يتراوح بين درجتين إلى 3 درجات.

درجة الحرارة العظمى اليوم على القاهرة

وأضافت «منار غانم» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم الإعلاميين محمد عبده وجومانا ماهر وهالة الحملاوي على القناة الأولى والفضائية المصرية أنَّ درجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم على القاهرة الكبرى تصل إلى 21 درجة مئوية خلال فترة النهار.

وأشارت إلى تحسن الأحوال الجوية على أغلب محافظات الجمهورية، موضحة أنَّ الطقس خلال فترة النهار خاصة مع سطوع أشعة الشمس يكون الطقس دافئا على محافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، فضلًا عن جنوبي الصعيد وسيناء، بينما طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية.

فرص سقوط الأمطار

وتابعت أنَّ فرص سقوط الأمطار بدأت تقل على السواحل الشمالية، مشيرة إلى الإحساس بانخفاض درجات الحرارة بمجرد غياب أشعة الشمس خاصة في ساعات الليل المتأخر وحتى الصباح الباكر، مشددة على أنَّ الأجواء خلال فترة الليل لم تشهد تحسنا كبيرا، وبالتالي تكون شديدة البرودة على أغلب الأنحاء، لافتة إلى أنَّ فرق درجات الحرارة خلال فترتي الصباح والليل يتجاوز أحيانا الـ10 درجات مئوية، ويصل في بعض المحافظات إلى 15 درجة مئوية.