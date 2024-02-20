محطة روض الفرج تستقبل وفدا من الكونغو للتعرف على مراحل إنتاج المياه

استقبلت محطة مياه روض الفرج، صباح اليوم، وفدا من الكونغو، وذلك ضمن البرنامج التدريبي الذي ينظمه قطاع التدريب الإقليمي بوزارة الموارد المائية والري، وتأتي هذه الزيارة ضمن البرنامج التدريبي لهذه الكوادر.

إمكانات شركة مياه الشرب بالقاهرة

وبدأت الزيارة بعرض تقديمي يوضح إمكانات شركة مياه الشرب بالقاهرة وحجم المياه المنتجة في حضور الدكتور طارق ندا، رئيس قطاع التخطيط بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، واللواء محمد كلبوش رئيس قطاع الإعلام وخدمة العملاء بشركة مياه الشرب بالقاهرة، تبع ذلك جولة ميدانية بمراحل إنتاج المياه بمحطة مياه روض الفرج بداية من مأخذ المحطة ومرورا بمراحل المروقات والمرشحات وعنابر تعقيم المياه ثم المعمل التابع للمحطة للتعرف على مراحل تعقيم وتطهير مياه الشرب قبل وصولها للمواطنين.

واختتمت الزيارة بشرح لمنظومة التحكم المركزي (SCADA System).

المحطة على 25 فدانا

وتعد محطة مياه روض الفرج من أقدم وأعرق محطات إنتاج المياه التابعة للشركة حيث دخلت الخدمة عام 1903م، وكانت تعتمد على مياه الآبار الارتوازية في بداية نشأتها، وتبلغ مساحة منشآت المحطة 25 فدانا، وطاقتها التصميمية 850 ألف متر مكعب/ يوم.

ويبلغ عدد المستفيدين من خدمات المحطة ما يقرب من 4 ملايين نسمة بمناطق السيدة زينب والإباجية وتلال زينهم وشبرا والخلفاوي والدراسة وبولاق أبو العلا ورمسيس والأوبرا والعباسية والزاوية الحمراء والسبتية والزمالك.

وأكد المهندس مصطفى الشيمي، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالقاهرة، أن الشركة ترحب بأي تعاون مع أشقائنا بالدول الأفريقية للتدريب ونقل الخبرات والتكنولوجيات المستخدمة داخل الشركة مما له الأثر في تعميق العلاقات المصرية الأفريقية ويعضد الدور الريادي لمصر لجميع دول القاهرة الأفريقية، وعبر أعضاء الوفد الزائر في نهاية الزيارة عن إعجابهم وامتنانهم لما لقوه من ترحاب وحفاوة في الاستقبال، كما أشادوا من خلال تعليقاتهم وأسئلتهم بالتطور التكنولوجي الذي لمسوه في منظومة إدارة وتشغيل محطات المياه التابعة للشركة.