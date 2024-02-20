«تعبت ومعنديش شغف للحياة».. تفاصيل الحالة الصحية للفنان سامي عبد الحليم

قال الفنان سامي عبدالحليم، إنه يعاني من مرض السكري منذ 20 عامًا، وكان متابعًا للعلاج اللازم له؛ لكنه في السنوات الأخيرة لم يعد يهتم بصحته مثلما كان من قبل، مما انعكس على إهماله لمواعيد الدواء وعدم الاهتمام بالنظام الغذائي اللازم.

تطورات الحالة الصحية للفنان سامي عبدالحليم

وأضاف «عبدالحليم»، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه أصيب بمضاعفات مرض السكري، والتي أدت لالتهاب الأعصاب في الأطراف، وأثرّت بالسلب على حركته، وأصبح غير قادر على ممارسة حياته بشكل طبيعي، ما دفعه لرفض عدد من الأدوار التي عُرضت عليه خلال السنوات الماضية.

وأضاف الفنان سامي عبدالحليم، قائلاً: «خلاص تعبت ومعنديش شغف للحياة، وبقي عندي 77 سنة، ومفيش حاجة من اللي بتتعرض عليا عجباني، ولا قادر أمثل تاني خلاص، وآخر حاجة قدمتها مسلسل زلزال من 5 سنين».

دعم نقابة المهن التمثيلية لـ سامي عبدالحليم

وتابع «عبدالحليم»، بأن الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية من دفعته بالمعهد، ولا يتوانى عن تنفيذ طلباته ولكنه لا يطلب منه شيئا، لافتًا إلى أنه يتولى علاج نفسه على نفقته الخاصة وبرعاية زوجته وأولاده، ومؤخرًا خضع للعلاج الطبيعي لكنه مُكلف بالنسبة له، قائلاً: «ربنا يعيني ويدبرها، ومعنديش إمكانية اني أسافر وأتعالج بالتقنيات الحديثة».