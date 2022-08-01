إصابة 7 أشخاص في انقلاب أتوبيس على طريق «أبو الحسن الشاذلي»

أصيب 7 أشخاص بإصابات متوسطة، إثر تعرضهم لحادث انقلاب أتوبيس كانوا يستقلونه، على طريق «أبو الحسن الشاذلي»، قُرب محافظة أسوان، قبل قليل، وذلك بسبب السرعة الزائدة، حيث اختلت عجلة القيادة في يد السائق، وفقد سيطرته على الأتوبيس، مما أدى إلى انقلابه على الطريق، فيما هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى «الصداقة» لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما انتقلت الأجهزة الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية وإزالة آثار الحادث.

إصابة 7 أشخاص في انقلاب أتوبيس

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمحافظة أسوان، إشارة من شرطة النجدة، بتلقيهم بلاغاً من الأهالي يفيد وقوع حادث على طريق أبو الحسن الشاذلي، بالقرب من محافظة أسوان، بسبب السرعة الزائدة، ووجود مصابين.

الشرطة تنتقل لمسرح الحادث

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبينّ انقلاب أتوبيس بسبب السرعة الزائدة، وإصابة 7 أشخاص من مستقليه بإصابات متنوعة، بالإضافة إلى آخرين من مستقلي الأتوبيس مصابين بإصابات طفيفة.

8 سيارات إسعاف لنقل المصابين

وعلى الفور، هرعت 8 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، وجرى نقل 7 مصابين إلى مستشفى الصداقة لإجراء الفحوصات والأشعة الطبية اللازمة، وتقديم العلاج الذي يحتاجون إليه، كما قدّم المسعفين الإسعافات الأولية لباقي المصابين في مكان الحادث بعدما رفضوا النقل إلى المستشفى لإصابتهم بكدمات وخدوش بسيطة.

وضع المصابين تحت الملاحظة

وجرى تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين داخل المستشفى، ووضعهم تحت الملاحظة، لحين استقرار حالتهم والتصريح لهم بالخروج.

رفع آثار الحادث وتسيير المرور

وجرى رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، كما تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفه وملابساته وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.