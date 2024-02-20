دعاء لجدي المتوفي في جوف الليل: اللهم ارحمه بقدر اشتياقي له

أكد الشيخ عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى سابقًا بالأزهر الشريف، أنه لا توجد صيغة محددة للدعاء للمتوفي.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن على العبد أن يجتهد في الدعاء محسنًا ظنه بربه، وذلك لأن الدعاء من أفضل الأشياء التي يمكن للحي أن يفعلها للميت.

وتابع الشيخ الأطرش قائلاً: «هذا ما أكده النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بقوله: «إذا مات ابنُ آدم انقطع عملُه إلا من ثلاثٍ: صدقة جارية، أو علم يُنتفع به، أو ولد صالح يدعو له».

دعاء لجدي المتوفي

وحول الحديث عن دعاء لجدي المتوفي، أوضح «الأطرش» أنه يستحب الدعاء للميت في كل الأوقات ومنها في جوف الليل، لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: «قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ: أَيُّ الدُّعَاءِ أَسْمعُ؟ قَالَ:"جوْفَ اللَّيْلِ الآخِرِ، وَدُبُرَ الصَّلَوَاتِ المكْتُوباتِ»

وفيما يتعلق بدعاء لجدي المتوفي، أوضح «الأطرش» أنه يجوز للمسلم أن يردد لميت العديد من الأدعية ومنها:

- اللهم اغفر له وارحمه، وعافه واعف عنه، وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار.

- اللهمّ إنّ رحمتك وسعت كلّ شيء، فارحمه رحمةً تطمئنّ بها نفسه، وتقرّ بها عينه، اللهم ارحم جدي بقدر اشتياقي له.