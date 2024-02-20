اقرأ بعدد «الوطن» غدا.. مصر تحاكم إسرائيل في لاهاي

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا الأربعاء 21 فبراير، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- «السيسى»: دعم مصر للعراق «ثابت وراسخ» ونساند جهوده لتعزيز الاستقرار والتنمية

- رئيس تيار الحكمة العراقى: دور مصر محورى فى حماية المنطقة ودعم الدول العربية والإسلامية

- وزير الدفاع يشهد حفل انتهاء إعداد طلبة الأكاديمية والكليات العسكرية

- رئيس الوزراء: حريصون على الشراكة بين القطاع الخاص فى مصر وكوت ديفوار

- «مدبولى»: دعمنا للفلسطينيين مستمر.. و«بيكتوجوا»: فخورون بموقف مصر

- «الإسكان»: مهلة شهرين لتسلم قطع الأراضى الصغيرة

- «عباس»: التيسيرات لا تشمل ترحيل الأقساط ولا «ابنى بيتك»

- «الجنائية الدولية» لـ«الوطن»: نستخدم كل الوسائل المتاحة لنا لمساءلة إسرائيل على جرائمها

الصفحة الثانية

- مصر تحاكم إسرائيل فى «لاهاى»

- المذكرة المصرية تكشف انتهاكات «تل أبيب» للقانون الدولى

- «القاهرة» ستطالب المجتمع الدولى بالتوقف عن دعم دولة الاحتلال وإجبارها على الانسحاب فوراً من الأراضى المحتلة وبينها «القدس»

- خبراء: المرافعات أمام المحكمة ستفضح الممارسات العنصرية بحق الفلسطينيين

- «رشوان»: تؤكد عدم شرعية سياسات ضم الأراضى وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين

- «الرقب»: خطوة مصر ستدفع باتجاه رفع معنويات الشعب الفلسطينى.. وأطالب الدول العربية باتخاذ إجراءات مماثلة

- أستاذ علوم سياسية: مذكرة مصر تستهدف احتواء الموقف ووقف إطلاق النار فى «غزة»

- د. محمد عبدالعظيم الشيمى: قوات الاحتلال خرقت كل الأعراف الدولية

الصفحة الثالثة

- القانون الجديد بوابة القضاء على العشوائيات وتحسين الخدمات والبت فى 3 ملايين طلب تصالح.. «التصالح فى مخالفات البناء»

- لائحة قانون «التصالح فى مخالفات البناء»

- حق للدولة واستقرار للمواطن

الصفحة الرابعة

- الحكومة: تيسيرات جديدة فى القانون لإتمام ملف التصالح ومواجهة كل المخالفات فى المهد

- رئيس الوزراء لـ«المحافظين»: ملف التعديات «خط أحمر» ويجب وقف نزيف الرقعة الزراعية.. والحفاظ على حقوق الدولة مسئوليتكم

- وزير العدل: تسهيل الإجراءات واتخاذ التدابير اللازمة لمنع تكرار المخالفات.. و«الحمصانى»: مستعدون لتطبيق القانون واللائحة تراعى الظروف.. ويجوز لمجلس الوزراء تخفيض قيمة التصالح وتقسيم الغرامة على دفعات

- «التنمية المحلية»: إعداد خريطة مكانية بالأسعار استعداداً للتطبيق

- رئيس «إسكان النواب»: 3 ملايين طلب تصالح تنتظر البت فيها.. وتسهيلات غير مسبوقة فى القانون الجديد

- عطية الفيومى: حسم أمر تسعير متر التصالح بإقراره عن طريق المحافظين.. ويبدأ فى القرى من 50 جنيهاً

- إلزام صاحب الطلب بتوقيع إقرار بصحة المعلومات وإذا ثبت خلاف ذلك يخضع لعقوبات «تزوير محرَّر رسمى»

الصفحة الخامسة

- المحافظات تتأهب للتنفيذ.. «مصلحة المواطن أولاً»

- «القليوبية» تبدأ حصر المخالفات القائمة.. وتعليمات فى «المنوفية» بمراجعة وتحديث الملفات.. و«الدقهلية» تحدد الأملاك المعتدى عليها.. ومحافظ بنى سويف: وافقنا على 5 آلاف طلب تقنين وحررنا 3449 عقداً للمواطنين

- المواجهة: استرداد 115 ألف فدان زراعى و76 مليون متر مربع من أراضى الدولة

- الدولة تستعيد حق الشعب فى الموجة 22 لإزالة التعديات.. وتسعى للاستفادة من الأراضى فى المشروعات القومية والخدمية حسب احتياجات المحافظات

- إزالة 4744 مبنى و1438 حالة تعدٍ على أراضٍ زراعية و127 مخالفة استزراع سمكى على مساحة 665 فداناً بمحافظة بورسعيد

- عضو «محلية النواب»: بدء التطبيق خلال أيام.. واللائحة التنفيذية تعالج المشكلات.. ويجب تبسيط معلومات التقنين للمواطنين

- العمدة كامل: «نموذج 10» ينهى الدعاوى القضائية.. والقانون الجديد فرصة على المواطنين استغلالها

- تجنب «البيروقراطية» وتسهيل الإجراءات أهم أهدافها ويجب إنهاء الملف نهائياً للقضاء على العشوائيات

الصفحة السادسة

- أحمد رفعت يكتب : ما يجب أن تعرفه عن بعض ملامح ملف الطاقة بمصر!

- د. محمود خليل يكتب: مقابلة خاصة مع «ابن نوح»

- سحر الجعارة تكتب: وسائل الانفصال الاجتماعى

- عماد فؤاد يكتب: فى معنى رجل الدولة (1)

- حسين القاضى يكتب: مكانة ينبغى تفعيلها لصالح مصر والأزهر

الصفحة السابعة

- أنور عبدالمغيث: يقدم البطل الشعبى بأضخم إنتاج عربى و«ياسر» يظهر بشخصيتين

- حكايات ألف ليلة وليلة

- نقاد: «المتحدة» ما زالت تراهن على إمكانياتها ومواهبها اللامحدودة فى مجالات العمل الفنى

- «خيرالله»: ياسر جلال ممثل من العيار الثقيل.. ويمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة تنتظره كل عام بشغف متجدد.. و«البشلاوى»: متحمسة لمشاهدته

الصفحة الثامنة

- «طرف صناعى».. «لميس» تتألق فى كرة السرعة بمساعدة «زيزى»

- تحية فلسطينية.. من «قدس الأقداس»

- تعامد الشمس على «الفالوجا» و«كنعان» فى مهرجان أسوان الدولى

- بديلاً لـ«الصينى».. «منجّد» يستعد لموسم رمضان بـ«فوانيس قطن»

- بطل «خلطبيطة بالصلصة».. رحلة «ديفيد» من الجيزة إلى «ديزنى»