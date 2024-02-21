ألبرت شفيق: رمضان في مصر مختلف والمشاهد همنا الأول والأخير في «المتحدة»

قال ألبرت شفيق رئيس قطاع التليفزيون بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن شهر رمضان له معزة خاصة لدى المصريين، فهو استثنائي ومختلف في مصر عن غيره من الشهور.

وأضاف شفيق خلال لقائه ببرنامج في المساء مع قصواء، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على قناة سي بي سي، أن المتحدة تراعي ضرورة أن تكون الإعلانات المعروضة مقبولة من الذوق العام موضحا: «كان لدينا ملاحظات على بعض الإعلانات خصوصا في رمضان، ويوجد من يستجيب».

وواصل رئيس قطاع التليفزيون بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية: «نراعي نوعية الإعلانات التي تعرض عبر شاشات الشركة المتحدة في شهر رمضان، سواء المحتوى أو المدة، والمشاهد هو همنا الأول والأخير في المتحدة، والخدمة التي نقدمها أيا كان نوعها من يتقبلها هو المشاهد لذلك نسعى دائما لإرضاءه».

واختتم: «هناك تجانس وتكامل بين جميع قطاعات الشركة المتحدة والجميع يعمل بمنتهى القوة على مدار الساعة».