«صحة القليوبية» تطلق قافلة رمد وعيون في قرية الشموت غدا.. اعرف التفاصيل

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بالقليوبية، إقامة قافله رمد وعيون بالوحدة الصحية في قرية الشموت، غدا الثلاثاء، برعاية مجلس الوزراء وجمعية صناع الخير للتنمية، ضمن أنشطة التحالف الوطني للجمعيات الأهلية.

مواعيد عمل القافلة

وأوضح الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أن أعمال القافلة تبدأ غدا من 9 صباحا حتى 4 عصرا، مشيرا إلى أن خدمات القافلة موجهة لكل المواطنين في تخصص الرمد بالمجان، حيث يحصل المنتفع على الخدمات التالية:

- قياس الإبصار

- الكشف على البالغين والأطفال

- التأهيل البصري

- علاج أمراض الشبكية

- تحديد رؤية وانكسار العين

- فحص قاع العين

- فحص المجال البصري

- تشخيص المياه البيضاء والزرقاء

- تشخيص قصر النظر وطول النظر

- تشخيص اضطرابات الشبكية والقرنية

- تشخيص التهابات العين.

إجراء عمليات جراحة العيون بالمجان

وأوضح وكيل وزارة الصحة والسكان بالقليوبية، في بيان، أنه سيتم إجراء عمليات جراحة العيون بالمجان للمواطنين غير القادرين، إضافة الي قياس النظر، وتسليم النظارة بالمجان بعد أسبوع، مشيرا إلى أن من يرغب في الكشف والاستفادة من هذه الخدمات الطبية المجانية عليه إحضار 3 صور للبطاقة الشخصية، و3 صور لشهادات ميلاد الأطفال.

وأكد وكيل وزارة الصحة، أن القافلة يشارك فيها فريق متميز من الأطباء، وذلك من تخصصات مختلفة في مجال الرمد لتقديم المشورة والكشف الطبي المجاني.