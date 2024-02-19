«صحتك عزوتك».. حملة جديدة من «صحة القليوبية» للتوعية بأهمية التغذية السليمة

أعلنت مديرية الصحة والسكان بالقليوبية، إطلاق حملة التوعية «صحتك عزوتك بإديك تعيش» للتوعية بأهمية التغذية الصحية؛ للوقاية من أمراض زيادة الوزن أو السمنة، وصولا للوقاية من السرطان، من خلال العديد من النصائح والخطوات الذهبية للحفاظ على الصحة.

أوضح الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة والسكان بالقليوبية، لـ«الوطن» أنّه وفقًا لما أقرته منظمة الصحة العالمية، فإن هناك 5 مفاتيح تؤدي إلى الحياة بصحة أفضل، أولها الرضاعة الطبيعية، التي تعد أهم المراحل المؤثرة في صحة الطفل مستقبلا، فالرضاعة الطبيعية للبن الأم فقط هي المطلوبة دون أي إضافات خارجية من الطعام أو الشراب، حتى الشهر السادس، إذ أنّها تمد جسم الطفل بالغذاء الضروري والسوائل اللازمة للنمو الصحي

التنوع في عناصر الوجبات

أضاف أن التنوع في عناصر الوجبات من أهم عناصر الحفاظ على الصحة، من خلال الأطعمة الطازجة بالكميات المطلوبة من العناصر الأساسية؛ للحصول على صحة أفضل مع تجنب الأطعمة عالية الدهون والأملاح والسكريات.

الإكثار من الخضروات والفواكه

أشار إلى أنّه من الخطوات المفيدة للصحة، الإكثار من الخضروات والفواكه الغنية بالفيتامينات والأملاح الطبيعية، والألياف، والبروتينات النباتية، ومضادات الأكسدة.

تجنب الإفراط في طهي الخضروات

كما حذر وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، من الإفراط في طهي الخضروات والفواكه للحفاظ عليها من فقدان العناصر الغذائية المهمة، كالفيتامينات، مشيرًا إلى أنه عند اختيار أنواع الخضروات والفواكه المعلبة، يجب تجنب تلك المحتوية على الأملاح والسكريات المضافة، مع تناول كميات متوسطة من الزيوت والدهون، واستبدل الدهون الحيوانية أو الزيوت الغنية بالدهون المشبعة بالزيوت النباتية، غير المشبعة واستهلاك اللحوم البيضاء (الطيور)، والأسماك بصورة عامة أفضل من اللحوم الحمراء لاحتوائها على نسبة أقل من الدهون.

التقليل من الأغذية المصنعة

ونصح المواطنين بالتقليل من الأغذية المصنعة، لأنّها مصدر الدهون المتحولة الرئيسي لاحتوائها على الزيوت المهدرجة، والتي توجد بنسبة قليلة طبيعية في بعض أنواع اللحوم و منتجات الألبان، والتقليل من استهلاك اللحوم المصنعة لاحتوائها على نسبة عالية من الدهون والأملاح، وتجنب المنتجات الأخرى المصنعة كالمخبوزات والمقليات لاحتوائها على الدهون المتحولة، استبدال اللبن ومنتجات الألبان الكاملة الدسم بالمنتجات منخفضة الدسم، واستهلاك كميات أقل من الملح والسكر، والتقليل من استخدام ملح الطعام والتوابل المحتوية على الصوديوم.

اختتم بالإشارة إلى ضرورة التقليل من تناول الوجبات الخفيفة الغنية بالسكريات والدهون، المشروبات الغازية أو الصودا والمشروبات الغنية بالسكريات مثل العصائر والألبان، وشراب الزبادي واستبدل الوجبات الخفيفة المسكرة، مثل البسكويت والكيك والشوكلاتة بالفواكه الطازجة، إذ أن زيادة استهلاك المنتجات الغنية بالسكريات يرفع خطر الإصابة بالوزن الزائد، السمنة، وتسوس الأسنان، أما التقليل منها يخفض من نسبة الإصابة بالأمراض غير المعدية، مثل أمراض القلب والذبحة.