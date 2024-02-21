«هي تستطيع» تختتم برنامج «رائدات الجمهورية» لتأهيل السيدات للسوق المعاصرة

اختتمت مؤسسة «هي تستطيع للتنمية»، تدريب الدفعة الثانية من برنامج «رائدات الجمهورية الجديدة»، والذي يقام تحت عنوان «سيدات اليوم.. مستقبل الغد»، بهدف مساعدة رائدات الأعمال وصاحبات المشروعات الصغيرة في مواكبة التطورات المعاصرة، وذلك بحضور 50 متدربة سواء في المقر أو عن بعد.

سمات رائد الأعمال

أكدت الدكتورة «دعاء زهران»، أن من بين أهم سمات رائدات الأعمال أن يمتلكن دافعًا قويًا للإنجاز لأنه هو الذي يقود إلى النجاح، مضيفة أن الأفكار الإبداعية تأتي من العقل المهيأ، لذا يجب التركيز على ابتكار منتج أو فكرة جديدة، لافتة إلى أن قيادة السوق تكون من خلال الابتكار والإبداع، وأختتم التدريب بتكريم المتدربات لإتمام اجتيازهن برنامج «رائدات الجمهورية الجديدة».

تدريب رائدات الجمهورية

والجدير بالذكر، أن البرنامج يقام على مدار 6 أيام بواقع أكثر من 20 ساعة تدريبية، تنقسم بشكل أساسي إلى 7 محاور، المحور الأول عن «المهارات البيولوجية للقيادات النسوية»، والمحور الثاني «برنامج الكورت في مهارات التفكير»، والمحور الثالث عن «برنامج كايزن للإدارة»، والمحور الرابع عن «برنامج سكامبر للخيال»، والمحور الخامس «الريادة والابداع القيادي»، والمحور السادس «أساسيات ريادة الأعمال»، والمحور السابع «طرق عمل دارسة الجدوى».