«شباب القليوبية» تنظم ملتقى رياضي لطلاب المدارس ببنها

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية فعاليات النسخة الثانية من الملتقي الرياضي لطلاب المدارس بكليات التربية الرياضية ومراكز الشباب تحت شعار «شخصية الطالب الرياضي» على ملاعب جامعة بنها.

حضر الفعاليات الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، الأستاذ الدكتور أسامة صلاح عميد كلية تربية رياضية بجامعة بنها، الأستاذة سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، الدكتور مؤمن عبدالرحيم مدير إدارة الكليات المتخصصة بالإدارة العامة للأنشطة الطلابية بوزارة الشباب والرياضة.

وجرى تنظيم المهرجان من خلال وزارة الشباب والرياضة خلال الفترة من 21 - 22 فبراير الجاري تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، ويتم التنفيذ من خلال التعاون بين الإدارة العامة للنشاط الرياضي الطلابي بالإدارة المركزية للتنمية الرياضية برئاسة الدكتور عمرو الحداد.

فعاليات الملتقى الرياضي لتدريب الطلاب

أوضح وكيل وزارة الشباب بالقليوبية أن الفعاليات تضمنت الملتقى الرياضي لتدريب الطلاب لمدة يومين على عدد من المهارات الأساسية للألعاب الرياضية المختلفة مثل كرة قدم - كرة يد - العاب قوى - ألعاب ترويحية على ملاعب كلية تربية رياضية بمشاركة 400 طالب وطالبة من تلاميذ المدارس، بالإضافة إلى 100 طالب وطالبة من طلاب كلية التربية الرياضية بجامعة بنها.

أشار انه على هامش اللقاء كرم الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، الدكتور اسامة صلاح عميد كلية تربية رياضية جامعة بنها، و سماح ابراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية درع التميز لجهودهم المبذولة فى ابراز الملتقى الرياضى فى افضل صوره، وجاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبد المؤمن وكيل المديرية لشئون الرياضة، ودكتور هانى زكريا، ودكتور محمد نبهان، الدكتور تامر عرفه وكلاء كلية تربية رياضية جامعة بنها،الدكتورة تاى محمود، احمد سعد، مى صلاح الدين اخصائى الادارة العامة للانشطة الطلابية بوزارة الشباب والرياضة، حنان الشحات موجه عام التربية الرياضية بمديرية التربية والتعليم، عماد القلا موجه تربية رياضية بادارة بنها، محمد عزازى مدير ادارة الرياضة بالمديرية، ومحمود شعبان معاون المدير العام للرياضة .

لقاء مع الطلاب المشاركين

أشار أن الملتقى الرياضى لقاء مجمع لكافة الطلاب المشاركين، لدمج تلاميذ المدارس مع طلاب الكليات، لتنشئة جيل رياضي متكامل بالإضافة الي المساهمة في تكوين شخصية الطالب وتميزه رياضياً، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، واهتمام الدولة المصرية بمشاركة ابناء الشعب المصري بمختلف المحافظات في كافة الأنشطة والفعاليات الرياضية والشبابية، وفقاً لإستراتيجية بناء الإنسان ورؤية مصر 2030.