وكيل «صحة القليوبية» ينذر مدير إدارة القناطر الخيرية لتقاعسه في عمله

قرر الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، خلال جولة مفاجئة بمستشفى التكامل في شبرا شهاب بالقناطر الخيرية، إنذار مدير الإدارة الصحية بالقناطر الخيرية لسوء الإشراف، كما أحال المتغيبين للتحقيق العاجل.

طبيب دائم في عيادة تنظيم الأسرة

وأوضح «الجزار» أنه قرر تكليف طبيب دائم لعيادة تنظيم الأسرة، وتكليف مدير الإدارة الصحية بالقناطر الخيرية بتوفير عدد كافٍ من الأطباء البشريين لعيادة طب الأسرة بالمستشفى.

متابعة سير العمل

وأشار إلى أنه أثناء المرور تلاحظ عدم الانضباط الإداري بالمكان، ووجود 11 موظفا فقط من إجمالي 45، بالإضافة إلى عدم وجود طبيب دائم بعيادة تنظيم الأسرة، مما أدى إلى انخفاض مؤشرات الأداء الخاصة باستخدام وسائل تنظيم الأسرة طويلة المدى، كما لاحظ عدم توافر كميات كافية من بنج الأسنان يكفي للمترددين على العيادة رغم توافرها بمخازن المديرية.

وتبين عدم التزام طبيب عيادة الباطنة والأطفال بالحضور بشكل يومي من واقع دفتر الحضور والانصراف، وكلف وكيل الوزارة مدير الإدارة الصحية بضرورة توفير عدد كاف من الأطباء البشريين للعمل بالعيادة.

توفير المستلزمات الطبية بالوحدة الصحية

في سياق متصل، تفقد وكيل الوزارة الوحدة الصحية ببلتان، وأنذر مدير الإدارة الصحية بطوخ لضعف الإشراف، موجها مدير عام طب الأسنان بالمتابعة الفنية المستمرة لعيادات الأسنان ومدى توافر المستلزمات ومدير الرعاية الأساسية بتكثيف المرور على المنشآت الصحية، حيث تلاحظ تواجد 27 فردا من العاملين بالوحدة فقط من إجمالي 101.

كما تلاحظ انخفاض مؤشرات استخدام وسائل تنظيم الأسرة طويلة المفعول وعدم تفعيل دور الرائدات الريفيات والمثقفات الصحيات لرفع درجه الوعي الصحي لدى المنتفعات، وعدم إعداد خطة للعمل، بالإضافة إلى عدم وجود سجلات بعيادة طب الأسرة، ويتم التسجيل في أوراق، كما تلاحظ تخزين نفايات خطرة داخل دورة مياه وعدم تواجد سنون خاصة ببنج الأسنان وعدم متابعة أمور الإمداد الخاصة بصرف مستلزمات الأسنان، بالإضافة إلى عدم تفعيل حركة الملف وعدم تواجد استمارات، ووّجه بإعادة توزيع القوى البشرية، من أجل الاستغلال الأمثل للموارد البشرية.