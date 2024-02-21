«المتحدة» تقدم الموسم الدرامي الأكبر في الوطن العربي.. إنتاج ضخم وصناعة وعي (ملف خاص)

طفرة كبيرة تشهدها الدراما المصرية خلال الفترة الماضية على مستوى الصورة والإمكانيات الفنية، وصولاً إلى الأفكار المقدّمة والتناول الدرامى، وصلت إلى ذروتها مع موسم الدراما الرمضانية 2024، وذلك بعدما كشفت الشركة المتحدة عن قائمة الأعمال الدرامية المعروضة على شاشات قنواتها خلال الموسم الرمضانى، التى أشعلت حماس المشاهدين الذين أصبحوا على موعد مع مجموعة متنوعة من الأعمال الدرامية التى تصل إلى 19 مسلسلاً تحمل توقيع أبرز صناع الدراما، ومن بطولة ألمع النجوم.

تلعب الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية دوراً مهماً فى ضبط سوق الإنتاج الدرامى وأدواته وآلياته، بالإضافة إلى تطوير المحتوى والإمكانيات الفنية، حيث تتعاون خلال الموسم الرمضانى 2024 مع 11 مؤسسة إنتاجية مختلفة لتقديم وجبة درامية متكاملة ما بين الأعمال التاريخية والفانتازيا والدراما الاجتماعية والكوميديا، بالإضافة إلى التشويق والأكشن، ما بين الـ30 و15 حلقة لخلق حالة واسعة من التنوع بين الأعمال.

تحظى الأعمال التاريخية باهتمام كبير من قِبل «المتحدة»، وهو ما يظهر فى مسلسل «الحشاشين»، الذى يعتبر من أضخم الأعمال الإنتاجية فى تاريخ الدراما العربية، والذى يعود به صناعه إلى القرن الحادى عشر الميلادى، لتسليط الضوء على تأسيس أول جماعة قتالية تستخدم الدين فى تبرير أفعالها الإجرامية من خلال جماعة الحشاشين ومؤسسها حسن الصباح، ولم يتوقف الإبهار البصرى على مستوى المؤثرات والملابس والديكور على «الحشاشين»، بل يمتد أيضاً لـ«جودر» الذى يقدم واحدة من قصص «ألف ليلة وليلة» الشهيرة فى أجواء أقرب إلى الفانتازيا الخيالية، والتى تم تنفيذها على مستوى عالٍ من الجودة.

ومن الإنتاجات الضخمة إلى القيمة الفكرية، تواصل «المتحدة» خطتها فى إعادة الأدب إلى المشهد الدرامى مرة أخرى، وهو ما يتضح فى موسم الدراما الرمضانية 2024 بمسلسلى «إمبراطورية ميم»، الذى يعيد تقديم القصة القصيرة للكاتب إحسان عبدالقدوس بعد ما يقرب من 60 عاماً على إصدارها، بالإضافة إلى رواية «عتبات البهجة» للكاتب إبراهيم عبدالمجيد، التى تم تقديمها فى مسلسل من 15 حلقة بنفس العنوان من بطولة النجم يحيى الفخرانى، الذى يعود إلى الساحة بعد عامين من الغياب مع المخرج الكبير أيضاً مجدى أبوعميرة.

وبجانب النجوم الكبار تُفسح الشركة مجالاً للفنانين الشباب بالوجود على الساحة الدرامية وتقديمهم للجمهور فى موسم هو الأبرز، ومن بينهم عصام عمر وأحمد داش اللذان يخوضان البطولة الأولى فى موسم الدراما الرمضانية، كما فتحت الباب أمام عدد من الفنانين والمبدعين العرب الذين يخوضون تجاربهم الأولى فى الدراما المصرية، سواء فى التمثيل أو التأليف.

من خلال رؤية فنية واضحة، نجحت «المتحدة» فى ضبط المشهد الدرامى بشكل يليق بالفن المصرى من خلال إنتاجات متنوعة أعادت بها الدراما إلى صدارة المشهد.