قرار مفاجئ من ليفربول يقلب الموازين حول مصير صلاح | عاجل

لا يزال مستقبل محمد صلاح مع ليفربول يلفه الغموض، مع تضارب القرارات وحالة الارتباك التي يعيشها فريقه في الوقت الحالي، بسبب رحيل مدربه يورجن كلوب المرتقب، إلى جانب عدم حسم الفرعون المصري رغبته في البقاء أو الرحيل، عن الفريق الذي انضم له عام 2017، على أن ينتهي عقده في صيف 2025، ولم يتم الاتفاق على شروط جديدة حتى الآن، مما أثار تكهنات حول إمكانية انتقاله إلى نادٍ آخر.. فماذا ينتظر الفرعون المصري؟

هل يغير محمد صلاح وجهته نهاية الموسم؟

خطوة جديدة من ليفربول قد تقلب الموازين وتبدل الخطة التي كانت تعتمد على رحيل محمد صلاح نهاية الموسم الجاري، وذلك بعدما أشارت العديد من التقارير أن الفرعون المصري أبلغ ناديه برغبته في الرحيل، في ظل اقتراب رحيل يورجن كلوب، وإصرار اتحاد جدة في الحصول على خدماته، بحسب صحيفة «thisisanfield».

بينما تواصل مجموعة فينواي الرياضية البحث عن مدير رياضي جديد لنادي ليفربول، برز مرشحان مثيران من إيطاليا وفرنسا، ورغم ذلك لم يشهد بحث مجموعة فينواي عن خليفة لمايكل إدواردز، وجوليان وارد، ويورج شماتكه أي تقدم واضح حتى الآن بالنسبة للجماهير.

مع مغادرة شماتكه لمنصبه المؤقت في نهاية يناير، والمدرب يورجن كلوب وطاقمه في نهاية الموسم، يصبح تعيين المرشح المناسب أمرا بالغ الأهمية، وكشف الصحفي سيمون هيوز في صحيفة «ذا أثلتيك» عن مزيد من المعلومات حول هذا الوضع، حيث قال إن فريدرك ماسارا، المدير الرياضي السابق لميلان، ونظيره في نيس فلورنت جيزولفي ضمن دائرة اهتمام ليفربول.

ليفربول ينتظر تعيين المدير الرياضي الجديد

يمكن لـ ماسارا، الذي شغل أيضًا مناصب في روما، تحت قيادة والتر ساباتيني في إنتر ميلان وجيانجسو سونينج، أن يبدأ العمل «على الفور»، فخلال عمله مع ساباتيني في روما، شارك ماسارا في التعاقد مع كل من أليسون بيكر ومحمد صلاح، ما قد يغير وجهة الفرعون المصري، الذي يشعر بالقلق من مصير الريدز، بعد رحيل المدير الرياضي والمدرب وعدم الاهتمام بسوق الانتقالات.

أمضى ماسارا أربع سنوات في ميلان، وحصل على جائزة أفضل رياضي من جلوب سوكر عام 2022، وشملت تعاقداته رافائيل لياو، وساندرو تونالي، وفيكايو توموري، ومايك مينيان، ولوكاس باكيتا، وتيو هيرنانديز، ولكن تم إقالته الصيف الماضي مع باولو مالديني، بسبب خلافات مع ملاك ميلان الجدد.