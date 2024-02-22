وزير الإسكان: إعفاء 70% من غرامات التأخير على الأقساط حال سداد المستحقات كاملة

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على منح تيسيرات فى سداد المستحقات المالية بالإعفاء بنسبة 70 % من قيمة غرامات التأخير على الأقساط المستحقة حال سداد كامل المستحقات المتأخرة، وذلك للوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال التجارية وقطع الأراضي بمختلف أنواعها ومساحاتها (سكني– تجاري – خدمي – استثماري– صناعي)، والفيلات والوحدات الشاطئية المقامة بمعرفة الهيئة، وذلك لمدة شهرين من تاريخ الإعلان بالصحف اليومية.

الإسكان تعلن إعفاء 70 % من غرامات التأخير

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أن هذه التيسيرات تسرى في الحالات الآتية، الحالات السارى تخصيصها، والحالات التي صدر لها قرارات بالإلغاء لعدم سداد المستحقات المالية وما زالت في حوزة العميل ولم يتم سحبها من الجهاز، وتُطبق التيسيرات بمجموعة من الشروط وهي، الالتزام بالتوقيتات المحددة للتنفيذ، والتنازل عن جميع الدعاوى المرفوعة على الهيئة أو الأجهزة.

الإعفاء لا يسري على الأراضي المخصصة بنظام الشراكة

وأشار الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات والمشرف على مكتب وزير الإسكان، إلى أن هذه التيسيرات لا تسري على الأراضى المخصصة بنظام الشراكة، وكذا الأراضى الملغاة والمسحوبة وأصبحت في حوزة الجهاز، كما أنه لا تسري هذه التيسيرات على المبالغ المستحقة نظير استكمال قيمة الدفعات المقدمة.

و كانت «الوطن» قد انفردت بنشر تفاصيل التيسيرات الجديدة قبل عدة أيام، والتي تعلن عندها وزارة الإسكان سنويا للتيسير على المواطنين.