نقل الأنبا موسى أسقف الشباب إلى المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية

تعرض الأنبا موسى أسقف عام الشباب لوعكة صحية أمس وأدت إلى نقله إلى المستشفى، وتغيبه عن اجتماع منسقي خدام مهرجان الكرازة الذي تقرر عقده في إيبارشية بورسعيد.

وقالت مصادر كنسية لـ«الوطن» إنَّ الأنبا موسى قد تعرض لوعكة بسيطة، أمس، وجرى نقله إلى المستشفى ولكن الآن هو في تحسن ملحوظ.

معلومات عن الأنبا موسى

وحول معلومات عن الأنبا موسي، نستعرض خلال السطور التالية أبرز المعلومات:

- ولد الأنبا موسى في 30 نوفمبر 1938م في أسيوط باسم إميل عزيز جرجس

- تخرج من كلية الطب عام 1960.

- بدأ خدمته في الكنيسة عام 1963 حيث خدم الشباب.

- ترهب بدير البراموس في وادي النطرون يوم 24 أبريل 1976.

- تمت رسامته كاهن في 4 يونيو 1976 باسم القمص أنحيلوس البراموسي ثم عين أمينا للدير بعد كهونته

- يعد الأنبا موسى هو أول أسقف للشباب في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية حيث رسم بيد البابا شنودة الثالث، البطريرك الـ117 من بطاركة الكرازة المرقسية، في 25 مايو 1980.

- بعد وفاة البابا شنودة الثالث حصل على تزكيات من الأقباط وعدد من الأساقفة ليخوض الانتخابات البابوية ولكنه اعتذر لظروفه الصحية.