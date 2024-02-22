بنك خاص يطرح شهادة بعائد 40.5%.. إليك التفاصيل

كشف بنك الإمارات دبي الوطني، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، طرحه شهادة جديدة مدة الـ3 سنوات المدفوعة مقدمًا، ذات العائد 40.5% بمعدل عائد تراكمي 18.89%.

شهادات جديدة من بنك الإمارات دبي

وبحسب الموقع الرسمي لبنك الإمارات دبي الوطني، الحد الأدنى لإصدار شهادات الإيداع ذات العائد مدفوع مقدمًا 40.5% هو 100 ألف جنيه ومضاعفات 10 آلاف جنيه دون حد أقصى، ولا يُسمح باسترداد الشهادة بالكامل إلا بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الإصدار.

وكشف البنك أيضًا عن الشهادة الثلاثية المميزة بعائد يصل إلى 22% لمدة ثلاث سنوات، وشهادة الـ 8 سنوات ذات العائد المتغير – العائد المطبق حالياً على الشهادة 21%.

شهادة الادخار الثلاثية

وشهادة الادخار الثلاثية ذات العائد 22% ثابت سنويًا، وعائد 21% ثابت شهريًا، والفائدة 21.5% ثابت ربع سنويًا، والحد الأدنى لإصدار شهادات الإيداع الشهرية والربع سنوية هو 200 ألف جنيه، ومضاعفات 10 آلاف جنيه ودون حد أقصى للمبلغ، والحد الأدنى لإصدار شهادات الإيداع السنوية هو مليون جنيه ومضاعفات 10 آلاف جنيه مصري ودون حد أقصى للمبلغ.