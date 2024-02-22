«مهندسين القاهرة» تعلن انتهاء استعداداتها لانتخابات التجديد النصفي غدا

تستعد نقابة المهندسين بالقاهرة، لاستقبال أعضاء النقابة، غدا الجمعة، لحضور انتخابات التجديد النصفي، حسبما صرح المهندس ضياء الكيكي رئيس لجنة الانتخابات وأمين نقابة مهندسين القاهرة أن النقابة قد انتهت من جميع التجهيزات استعدادا لاستقبال المهندسين وعمل اللازم من تجهيز الخيام والبوابات بشكل يضمن سلاسة الدخول.

انتخابات التجديد النصفي

ولفت «الكيكي»، في بيان، إلى أنه جرى عمل بنرات بها معلومات استرشادية لتسهيل العملية الانتخابية على المهندسين تضمنت تفاصيل انتخابات التجديد النصفي بالقاهرة إذ أشار إلى أنه يجرى تسليم ورقتين للمهندس، الورقة الأولى خاصة بمجلس النقابة الفرعية يتم فيها اختيار 7 مهندسين وفقا للعدد المطلوب من كل تخصص ومن لهم حق الانتخاب هم جميع المهندسين من كافة الشعب السبعة «كهرباء - ميكانيكا - مدني - عمارة - غزل ونسيج - تعدين وبترول وكمياء ونووية»، مشددا أن ذلك للمقيدين بنقابة القاهرة فقط.

استعدادات انتخابات التجديد النصفي

أشار «الكيكي» إلى أنه في الورقة الثانية يتم فيها اختيار عدد معين فوق السن وعدد معين تحت السن حسب الشعبة.

وأكد أنه يجرى اختيار عدد خمسة فوق السن واثنان تحت السن بالشعب الكبيرة وهي «كهرباء - ميكانيكا - مدني - عمارة»، أما الشعب الصغيرة فيجرى اختيار ثلاثة فوق السن واثنان تحت السن وهي شعب «تعدين وبترول كيمياء ونووي غزل ونسيج».