وحدة «سكان العريش» تنظم ندوة للتوعية بمخاطر الزواج المبكر للقاصرات

نظمت وحدة السكان الفرعية بمدينة العريش، ندوة توعوية بعنوان «الزواج المبكر للأطفال ومخاطر زواج القاصرات»، صرح بذلك خالد عبد الحليم المنسق الإعلامي لوحدة السكان الرئيسية بمحافظة شمال سيناء، مضيفًا أنّ الندوة تأتي ضمن تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالاهتمام بالقضية السكانية للحد من تأثيرها المباشر على الخطط التنموية التي تضعها الدولة.

الاستجابة للقضية السكانية

وقالت الدكتورة فاطمة الزهراء جيل مدير الإدارة المركزية لوحدات السكان بوزارة التنمية المحلية، إن تلك الندوات تأتي ضمن خطة وزارة التنمية المحلية لتسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية، بتوجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية للحد من الزيادة السكانية بالتنسيق مع الجهات الشريكة وذات الصلة.

رصد المشكلات المجتمعية

وأضافت أماني أحمد حسن مدير وحدة السكان الرئيسية بمحافظة شمال سيناء، أنّ الندوة عُقدت تحت رعاية اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وبتعليمات من اللواء أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة، لرصد وتحليل المشكلات المجتمعية وعرضها وتحديد أسبابها وطرح الحلول المناسبة لحلها بالتعاون مع الجهات الشريكة.

وأشارت دعاء القلعجي مدير وحدة السكان الفرعية بمدينة العريش، إلى أنّ الندوة عُقدت بحي ضاحية السلام بمدينة العريش، وحاضر فيها سمية سعيد مسؤولة الإعلام بإدارة تنظيم الأسرة بمديرية الصحة، وفاء محمد أخصائي إعلام بالمجلس القومي للسكان، بحضور أسماء عبد الحافظ، جميله الحسيني، آية بشير مسؤولي وحدة السكان بالحي، ومصطفى مجاهد رئيس الحي وتحت إشراف اللواء أسامه عفش رئيس مركز ومدينة العريش، وبحضور جمهور كبير من الشباب من المقبلين على الزواج والمتزوجين.