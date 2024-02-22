مؤلف فيلم «الملكة» يتبرأ منه: الأسوأ في التاريخ

علق أحمد رمزي مؤلف فيلم «الملكة» على تصريحات الناقد الكبير، طارق الشناوي، وذلك خلال ظهوره في إحدى القنوات التلفزيونية، وحديثه عن فيلم «الملكة»، والذي عُرض منذ أسابيع، ضمن موسم رأس السنة، مؤكدًا أنه فيلم تُجاري وأقل بكثير من أن يكون فيلم «مثلي»، بل أنه «فيلم ويعدي»، موضحًا أنه فيلم لن يتبقى منه شيء.

مؤلف فيلم «الملكة» ينتقد العمل

وقال مؤلف الفيلم أحمد رمزي، الذي كتبه بالاشتراك مع الكاتب الكبير هشام هلال: «ده أسوأ فيلم في التاريخ أنا شخصيا جاني ضيق تنفس في أول مشهدين في العرض الخاص ودي مسؤولية عدة أطراف وأنا منهم بس ممكن حضرتك تشاورلي على فيلم نزل السوق بغرض غير تجاري، أما بالنسبة لاستغلال نجاح جعفر العمدة أقسم بالله ماكنت موافق ولا راضي عن اختيار اسم الملكة ده نهائيا ده اسم قاعة أفراح أصلا، وأنت تعلم بمجرد ما بنعمل التنازل يصبح الفيلم رهن العبث من أي طرف».

أبطال فيلم «الملكة»

فيلم الملكة الذي كان يحمل اسم «كتف قانوني» في البداية قبل تغييره، بطولة هالة صدقي، باسم سمرة، رانيا يوسف، شيرين رضا، كريم عفيفي، دينا، انتصار، محمد محمود، عارفة عبد الرسول وميسرة، تأليف هشام هلال وأحمد رمزي، إخراج سامح عبد العزيز.