فيلم «الملكة» مهدد بالسحب من دور العرض.. حقق 470 ألف جنيه في 15 يوما

بعد 15 يوما من عرضه في دور السينما، لم يستطع فيلم «الملكة» في تحقيق إيرادات، إذ احتل المركز الأخير في قائمة شباك التذاكر، ما قد يؤدي إلى سحبه من دور العرض، وفقًا لتصريحات الموزع السينمائي، محمود الدفراوي.

وجاءت إيرادات فيلم الملكة بطولة هالة صدقي نحو 470 ألف جنيه، ولم ينجح في تحقيق المليون الأول حتى الآن، وكذلك فيلم «ليه تعيشها لوحدك» بطولة خالد الصاوي وشريف منير، الذي حقق 576 ألف جنيه فقط على مدار 15 يوم عرض بالسينما.

أبطال فيلم الملكة

يشارك الفنانة هالة صدقي في بطولة فيلم الملكة، كل من باسم سمرة، شيرين رضا، محمد محمود، انتصار، بدرية طلبة، رانيا يوسف، دينا، كريم عفيفي، محمد رضوان، عارفة عبدالرسول، ميسرة، ومن تأليف هشام هلال وأحمد رمزي، وإخراج سامح عبدالعزيز.

قصة الفيلم

تدور أحداث الفليلم في إطار كوميدي من خلال سيدة أعمال ثرية، يسعى البعض للنصب عليها، وتحدث مفارقات ومفاجآت صادمة تكتشف من خلالها الحقيقة.