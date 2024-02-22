طرح فيديو كليب أغنية «مارتحناش» لبهاء سلطان على «يوتيوب»

حققت أغنية «مارتحناش» للفنان بهاء سلطان، نجاحا كبيرا، خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك بعد طرحها على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وكذلك على منصات الموسيقى المختلفة، لذلك قررت الشركة المنتجة أن تقوم بإنتاج الفيديو كليب الخاص بالأغنية.

كليب أغنية مارتحناش لبهاء سلطان

وطرحت الشركة المنتجة، منذ قليل، الفيديو كليب الخاص بـ أغنية «مارتحناش»، عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، والذي جاء من إخراج كامبا.

تفاصيل أغنية «مارتحناش»

أغنية «مارتحناش» جاءت من كلمات هاني رجب، وألحان إسلام معز، وتوزيع عمرو صلاح، وميكس وماستر ماهر صلاح.

وكان بهاء سلطان طرح عددا من الأغاني خلال الفترة الماضية، منها أغنية «دادينا» و«ندر عليا»، وهي من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيى، وتوزيع وسام عبد المنعم، كما طرح أغنية «دلوقتي عجبناكو»، من كلمات منة القيعي، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أحمد عادل ومكس ماهر صلاح وماستر جلال حمداوي.