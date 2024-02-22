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مصطفى عمار: لدينا روايتان أدبيتان تم تحويلهما لأعمال درامية هذا العام

كتب:

منتصر سليمان
09:09 م | الخميس 22 فبراير 2024
الكاتب الصحفي مصطفي عمار رئيس تحرير جريدة «الوطن»

الكاتب الصحفي مصطفي عمار رئيس تحرير جريدة «الوطن»

قال الكاتب الصحفي مصطفى عمار، رئيس تحرير جريدة «الوطن»، إن الدكتور يحيى الفخراني يقدم هذا العام مسلسل «عتبات البهجة» عن قصة للروائي إبراهيم عبد المجيد، ضمن دراما رمضان 2024.

العمل سوف يحقق نجاحا كبيرا جدًا لقصته الإنسانية الشديدة

وأضاف عمار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، قائلًا «أعتقد أن العمل سوف يحقق نجاحا كبيرا جدًا لقصته الإنسانية الشديدة التى يقدمها الدكتور يحيى الفخراني».

عودة اسم إحسان عبدالقدوس

وتابع: «لدينا ظاهرة لا بد من التوقف عندها أن هذا العام هناك روايتان أدبيتان تم تحويلهما الى أعمال درامية، إحداهما لإبراهيم عبد المجيد وهي عتبات البهجة، بالإضافة الى عودة اسم الأستاذ الكبير إحسان عبد القدوس، فى مسلسل إمبراطورية ميم، بطولة الفنان خالد النبوي». 

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بقلم منتصر سليمان