«الزراعة»: تحصيل 5,3 مليار جنيه مستحقات الدولة لدى الغير خلال 3 سنوات

ترأس السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التتمير والتنمية الزراعية، لمناقشة الآليات اللازمة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن الأراضي ولاية هيئة التعمير بزمام محافظة بورسعيد في مشروع 33 ألف فدان بشمال الحسينية بتقنين أوضاع المنتفعين وتحصيل مستحقات الدولة وتحويل كامل الزمام للاستزراع النباتي.

وأشاد وزير الزراعة بالتعاون بين الوزارة وكل مؤسسات الدولة وخاصة محافظة بورسعيد، والتي أثمرت عن زيادة التنمية الزراعية، وإقامة مشروعات كبيرة ساهمت في تحقيق الاكتفاء الذاتى للمحافظة في الإنتاج الزراعي والحيواني، كما أثمرت عن تقنين الأوضاع القانونية لوضعى اليد والمنتفعين الجادين في مناطق جنوب بورسعيد، وتحرير العقود المؤمنة لهم لتحقيق المزيد من الاستقرار الاجتماعي وتشجيع الاستثمار الزراعي.

وقال القصير إن الوزارة ممثلة في هيئة التعمير قامت خلال الثلاث سنوات الماضية بتحصيل حوالي 5.3 مليار جنية قيمة أقساط الأراضى والمتأخرات، مشيرا إلى أن عدد العقود التي جرى تحريرها بلغت حوالي 14100 عقد عن مساحة حوالي 221 ألف فدان، مضيفا أنه يجرى طباعة العقود بمركز الوثائق المؤمنة لضمان عدم تزويرها.

إجراءات قانونية

وأشاد محافظ بورسعيد بجهود وزير الزراعة وهيئة التعمير في سرعة انجاز التكليفات الرئاسية وتذليل كافة المصاعب واتخاذ الإجراءات القانونية والقرارات اللازمة بهذا الشأن.

وقرر المجلس تكليف الهيئة بإجراء حصر دوري لمتابعة أعمال التجفيف والاستزراع النباتي مع تقنين الأوضاع للمنتفعين الجادين وتحرير العقود المؤمنة لهم، وتحصيل مستحقات الدولة حسب أسعار اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة.

وتقرر اتخاذ الإجراءات اللازمة لباقي المساحات مع تكليف شركات استصلاح الأراضى التابعة للشركة القابضة باستكمال أي أعمال تخص البنية الاساسية في ذلك الزمام.

وفوض المجلس محافظة بورسعيد في تحصيل مستحقات الدولة عن أراضي متخللات المشروعات فى ضوء التعاون المشترك مع كافة جهات الدولة، كما قرر مجلس الإدارة تفويض محافظة الجيزة في تحصيل مستحقات الدولة على الأراضي.