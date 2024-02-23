مشروعات عملاقة لخدمة المخطط الاستراتيجي لمحور الساحل الشمالي الغربي

نفذت الدولة خلال العقد الأخير عشرات المشروعات التنموية التي تخدم المخطط الاستراتيجي لمحور الساحل الشمالي الغربي، تنوعت هذه المشروعات وشملت عدة مجالات مختلفة، فشهدت المنطقة إنشاء مدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي الغربي، وهي من المشروعات القومية العملاقة على أرض مصر وتنعكس إيجابيًا على وضع المحافظة على خريطة السياحة والتجارة العالمية، ضمن خطة تطوير وتنمية الساحل الشمالي الغربي لمصر وتوفير مزيد من فرص العمل من خلال إنشاء مجتمعات عمرانية وسياحية واقتصادية جديدة.

ووفق تقرير حكومي، بُنيت مدينة العلمين الجديدة للاستفادة من الموقع المتميز على ساحل البحر المتوسط لتحقيق تنمية متكاملة وتوفير أساس اقتصادي متنوع، ودعم الاتصالية بين قطاعات برج العرب ومرسى مطروح وسيدي براني؛ لتيسير انتقال السكان والعمالة وتحقيق الانتشار السكاني والأنشطة الاقتصادية المتنوعة في الساحل الشمالي، إذ تقع المدينة على ساحل البحر المتوسط شرق مطار العلمين بنحو 35 كيلومتر على مساحة 48 ألف فدان.

مدينة رأس الحكمة

ومن المستهدف أن تتحول مدينة رأس الحكمة شرق مدينة مرسى مطروح إلى إحدى أهم الوجهات السياحية حول العالم على غرار العلمين الجديدة؛ نظرًا لقربها من مطار العلمين الجديدة، وستعمل على جذب آلاف السياح من مختلف دول العالم بشواطئها الدافئة شتاء، وتمتد المدينة الجديدة من منطقة الضبعة في الكيلو 70 بطريق الساحل الشمالي الغربي وحتى الكيلو 30 بمنطقة سيدي حنيش بطول 4 كيلومترات على الشريط الساحلي وبعمق يصل إلى 4 كيلومترات.

إنشاء أكبر ميناء تجاري

وأكّد التقرير الحكومي أنَّ هذه المدن والمجمعات العمرانية والصناعية التي تم وجار تنفيذها تطلبت مشروعات لوجستية وشبكة طرق وكباري عملاقة تربط المنطقة بالأقاليم المحيطة، فتم افتتاح المرحلة الأولى من إنشاء أكبر ميناء تجاري غرب البلاد بمدينة النجيلة غرب مرسى مطروح بنحو 70 كيلومترًا، والذي يضم: 970 مترًا ميناءً تجاريًا للحاويات، و400 متر رصيف سياحي، و600 متر للمراكب الصب سعة 70 ألف طن؛ مما يسهم في عمليات التصدير والاستيراد، وغاطس فريد من نوعه يصل عمقه إلى 17 مترًا، كما يضم الميناء منطقة لوجستية بمساحة 2000 فدان، ومصانع للدواجن والاستزراع السمكي. بالشكل الذي يحقق به الميناء نقلة نوعية من خلال تطوير أعمال النقل البحري اللوجستي على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.