بدء تسليم فيلات الكمبوند السكني الترفيهي في العلمين أبريل المقبل

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدء تسليم فيلات مشروع الكمبوند السكني الترفيهي التجاري الإداري «مزارين» في العلمين الجديدة، أبريل المقبل.

جاء ذلك خلال اجتماعه بمقر جهاز مدينة العلمين الجديدة، لمتابعة سير العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة، وذلك بحضور الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات - المشرف على مكتب وزير الإسكان، والمهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن.

واستمع وزير الإسكان لشرح تفصيلي من رئيس جهاز المدينة، عن الموقف التنفيذي الخاص بكل مشروع، وأعداد العمالة والمعدات بالمواقع، مشددا على مواصلة الجهود المبذولة لضغط المعدلات الزمنية لتنفيذ المشروعات، وزيادة أعداد العمالة والمعدات بمختلف المواقع، والعمل على مدار الساعة، والمتابعة الدورية الحثيثة لمراحل تنفيذ مختلف المشروعات بشكل يومي.

وأكد الوزير أن مشروعات مدينة العلمين الجديدة من أهم المشروعات الجاري تنفيذها حاليا، نظرا للموقع المتميز للمدينة في منطقة تعتبر الأفضل على ساحل البحر المتوسط، وستكون مقصدا للسياحة العالمية والمحلية، ومدينة صالحة للحياة على مدار السنة، وتضم مختلف أنواع الإسكان، وجميع الخدمات التي تحقق جودة الحياة لسكانها ومرتاديها، وتضم مختلف أنماط المشروعات، ومنها، أبراج المنطقة الشاطئية، والكمبوند السكني الترفيهي التجاري الإداري «مزارين»، والحى اللاتيني، ومشروع «سكن مصر» والمدينة التراثية، وغيرها.