«أزهر القليوبية» تعلن عن وظائف جديدة.. الشروط والأوراق المطلوبة

أعلنت الإدارة المركزية لمنطقة القليوبية الأزهرية، فتح باب التقدم لوظائف الموجهين العموم والموجهين وشيوخ المعاهد، طبقًا للائحة التنفيذية للقانون رقم 156 لعام 2013 وبطاقة الوصف الوظيفي، ويستمر تلقي الطلبات حتي الاثنين 18 فبراير الجاري.

وظائف الموجهين العموم بـ«أزهر القليوبية»

وأوضح الدكتور سعيد خضر رئيس الإدارة المركزية الأزهرية بالقليوبية لـ«الوطن»، أنّ الوظائف المتاحة ضمن الإعلان كالتالي:

- موجه عام مادة التربية الفنية

- موجه عام مادة اللغة العربية

- موجه عام مادة العلوم الشرعية

وظائف موجه أول

- موجه أول لمادة التربية الاجتماعية

- موجه أول لمادة التربية الرياضية

- موجه أول لمادة الرياضيات

- موجه أول لمادة الدراسات الاجتماعية

- موجه أول لمادة العلوم الشرعية

- موجه أول لمادة العلوم

وظائف قائم بعمل موجه

وأوضح رئيس الإدارة المركزية، أنّ ضمن الوظائف المسموح بالتقدم لها، كما يلي:

- موجه لغة عربية

- موجه رياضيات

- موجه علوم

- موجه دراسات اجتماعية

- موجه لغة إنجليزية

- موجه تربية اجتماعية بالإدارات التعليمية التالية:

- إدارة القناطر الخيرية

- إدارة الخانكة

- إدارة قليوب

وظيفة شيخ معهد

- إدارة بنها التعليمية الأزهرية

- معهد ميت العطار الابتدائي

- معهد بتمدة الإعدادي

- معهد ورورة الابتدائي

- إدارة طوخ التعليمية الأزهرية

- معهد سنهرة الابتدائي

- معهد ميت كنانة إعدادي ثانوي بنين

- معهد أجهور الكبرى إعدادي ثانوي بنين

- إدارة شبين القناطر التعليمية الأزهرية

- معهد السليمانية الابتدائي

- معهد الشوبك الابتدائي

- إدارة القناطر الخيرية التعليمية الأزهرية

- معهد أجهور الصغرى الإعدادي

- إدارة الخانكة التعليمية الأزهرية

معهد القلج الابتدائي

- إدارة كفر شكر التعليمية الأزهرية

- معهد المنشأة الصغرى الابتدائي

شروط وظائف الأزهر الشريف بالقليوبية

- أنّ يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل عالٍ تربوي مناسب أو مؤهل عالٍ مناسب وتأهيل تربوي

- عدم حصوله على جزاءات أكثر من عشرة أيام ولم تمحى

- أنّ لا يكون محالا للمحاكمة التأديبية أو الجنائية أو صدر له قرار بالإبعاد أو الوقف عن العمل

- أن يكون على رأس العمل.

- أن يكون آخر تقريرين للمتقدم بمرتبة كفاء

- لا ينظر إلى الطلبات التي لم تتوافر فيها جميع الشروط

- لا تقبل الطلبات التي تقدم بعد انتهاء موعد الإعلان

الأوراق المطلوبة

- طلب مستوفى البيانات.

- صورة من خطاب اجتياز الكادر

- صورة من بطاقة الرقم القومي

- بيان بالجزاءات التي لم تمحى

- صورة من مباشرة العمل

وجرى التنبيه على جميع الإدارات التعليمية، بوضع الإعلان في مكان بارز بالإدارة، وإبلاغ المعاهد التابعة لها وتكليف شيوخ المعاهد بوضع الإعلان في مكان بارز بالمعهد بحيث يمكن للجميع الاطلاع عليه.