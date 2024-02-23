حزب الجيل: الوثيقة الاستراتيجية «خارطة طريق واضحة» لتنمية الاقتصاد

أكد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، دعم الحزب الكامل للوثيقة الاستراتيجية التي أعلنتها الدولة بتوجهاتها الاقتصادية للفترة الزمنية 2024/ 2030، واصفا إياها بأنها خطوة تاريخية تحمل آمالاً كبيرة ورؤى رائعة لمستقبل مصر.

الوثيقة الاستراتيجية.. خارطة طريق لتنمية الاقتصاد

وأعرب في تصريح خاص لـ«الوطن»، عن تقديره للجهود التي بذلتها الدولة في إعداد هذه الوثيقة، مؤكدا أنها تُمثل خارطة طريق واضحة لتنمية الاقتصاد المصري، وتحقيق الاستقرار والازدهار للمواطنين.

وأشار إلى أهمية تحويل كل ما تضمنته الوثيقة إلى قرارات تنفيذية على أرض الواقع، مشددا على ضرورة التعاون بين جميع أطياف المجتمع المصري، من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، لضمان نجاح هذه الخطة.

وأكد أن حزب الجيل يضع كل إمكانياته وطاقاته في خدمة الوطن، ويسعى من خلال مشاركته في الحوار الوطني إلى المساهمة في تحقيق الأهداف الاقتصادية للدولة، وتحسين حياة المواطنين المصريين.

دعوة لتكاتف المصريين لتحقيق أهداف الاستراتيجية

ودعا الشهابي جميع المصريين إلى التكاتف والتعاون من أجل تحقيق أهداف الوثيقة الاستراتيجية، مؤكدا أن مصر تستحق منا جميعا أن نبذل قصارى جهدنا لبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.