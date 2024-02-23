توقعات أسعار الذهب الفترة المقبلة.. انخفاضات متتالية

تراجعت أسعار الذهب 150 جنيهًا، بعد إعلان مجلس الوزراء عن الصفقة الاستثمارية الكبرى، إذ سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3390 جنيهًا، مقارنة بما كانت عليه الأسعار خلال التعاملات الصباحية، أمس، قبل إعلان الحكومة عن الصفقة الكبرى وفقًا للشعبة العامة للذهب.

وتوقع الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، أن يشهد سوق الذهب مزيدًا من التراجع خلال الأيام المقبلة بسبب نزيف الدولار في السوق الموازية، وتراجعه إلى أدنى مستوى له بعد الإعلان عن صفقة الحكومة الكبرى بقيمة 35 مليار دولار.

وأضاف شعيب في حديثه لـ«الوطن» أن سعر جرام الذهب عيار 21 من المتوقع أن ينخفض 100 جنيه أخرى خلال الأيام المقبلة بسبب استمرار تراجع سعر الدولار في السوق الموازية وأن الدولار خسر نحو 11 جنيهًا من قيمته خلال الساعات الماضية.

«الوطن» تنشر سعر الذهب اليوم الجمعة 23-2-2024 وفقًا للأسعار المعلنة من الشعبة العامة للذهب وهي كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم الجمعة، 3897 جنيها، قبل احتساب الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة، 3430 جنيها، قبل احتساب سعري الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب عيار 18 سجل اليوم الجمعة، 2922 جنيها، في حين سجل سعر جرام الذهب عيار 14، اليوم، 2279 جنيها، قبل احتساب الضريبة والمصنعية.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة، 27 ألفا و289 جنيها، قبل احتساب سعري الضريبة والمصنعية.