نائب رئيس اتحاد العمال: الصفقة الاستثمارية الكبرى ستوفر الآلاف من فرص العمل

قال مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إنّ الصفقة الاستثمارية الكبرى الخاصة بمشروع تنمية مدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالي في مصر، هي خطوة مهمة للغاية، كونها ستوفر مئات الآلاف من فرص العمل للمواطنين.

ولفت نائب رئيس اتحاد عمال مصر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أن تلك الصفقة ستساهم في انتعاش الاقتصاد إلى حد كبير.

توفير الآلاف من فرص العمل

وحول نوع فرص العمل التي من المتوقع توفيرها، قال نائب رئيس اتحاد عمال مصر إنّ مشروع تنمية مدينة رأس الحكمة تعتمد على إنشاءات كثيرة، متابعا: «الصفقة فيها إنشاءات كتير وبالتالي بيدخل فيها أكثر من 50 صناعة وهيدخل فيه شغل يخص المعمار وهتوفر آلاف فرص عمل لقطاعات واسعة من المواطنين».

وأكد، أنّ الميزة في كون تلك الصفقة أنها أجنبية وهو أنّ العمالة المصرية ستستفيد من الخبرات الأجنبية أيضا.

القضاء على السوق الموازية

وشدد على أنّ ذلك الاستثمار من شأنه أنّه سيقضي على السوق الموازية بالنسبة للعملة الأجنبية، وواصل: «لأن الصفقة ستوفر سيولة دولارية وبالتالي ستنخفض أسعار الدولار وأسعار السلع وستصبح المرتبات مجزية للمواطنين وتلك الصفقة ستكون بادرة للشركات الأخرى لتشجيعم على الاستثمار الأجنبي في مصر».