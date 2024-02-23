نائب بـ«الشيوخ»: الصفقة الاستثمارية الكبرى تدعم قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات

قال النائب محمد البدري، عضو مجلس الشيوخ، إنّ الصفقة الاستثمارية الكبرى المباشرة التي وقعتها مصر والإمارات اليوم، تعزز من ثقة المستثمرين العرب والأجانب في الاستثمار بمصر، وتدعم قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات.

قدرة الاقتصاد المصري

وأضاف «البدري» في تصريحات له، أنّ مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة، يأتي في إطار الشراكة والتعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، من خلال استغلال الأصول المملوكة للدولة، في خطوة تقوم بها كل الدول والاقتصادات الكبرى.

وأشار إلى أن المشروع يشمل فنادق ومشروعات ترفيهية، ومنطقة المال والأعمال، وإنشاء مطار دولي جنوب المدينة، بما يعزز من خطة الدولة التنموية للتنمية العمرانية لمدن الساحل الشمالي الغربي، فضلا عن توفير مئات آلاف فرص العمل للشباب.

قيمة الصفقة الاستثمارية الكبرى

وتابع أن الصفقة تتضمن ضخ استثمار أجنبي مباشر بقيمة 35 مليار دولار تدخل الدولة خلال شهرين، بدفعة أولى قيمتها 15 مليار دولار، والثانية 20 مليار دولار، وسيكون للدولة المصرية 35%؜ من أرباح المشروع، وهو ما سيحل أهم أزمة حاليًا وهي الشح الدولاري، الذي أثر على ارتفاع كل أسعار السلع.