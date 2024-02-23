سامح الصريطي يفوز بجائزة الريادة المصرية من المركز الكاثوليكي عن مجمل أعماله

كرم مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما، في دورته الـ72 اليوم، الفنان سامح الصريطي بجائزة الريادة المصرية، عن مجمل أعماله، والمقامة حاليًا بقاعة النيل للآباء الفرنسيسكان.

المهرجان الكاثوليكي

وأعرب «الطريطى» خلال كلمته بعد التكريم، عن سعادته الكبيرة بالتكريم لمصداقية المهرجان الكاثوليكي، وخاصة أن تكريمه يأتي قبل يوم من الاحتفال بليلة النصف من شعبان، والتي طالب خلالها الحضور بالدعاء لكي يؤلف الله بين القلوب، ويوحد صفوف المصريين، ولنصرة الفلسطينيين على الاحتلال الإسرائيلي، وخاصة أنّها ليلة مباركة يستجاب فيها الدعاء.

لجنة تحكيم المهرجان الكاثوليكي

يذكر أن لجنة تحكيم الدورة الـ72 تشكلت من عدد من الفنانين والمبدعين وهم، الفنانة حنان مطاوع، الفنانة داليا مصطفي، الفنان أحمد شاكر، الكاتب والمؤلف عبد الرحيم كمال، مدير التصوير إيهاب محمد على، الناقد الفني على الفاتح، المونتير كمال الملّاخ، الموسيقار مصطفي الحلواني.