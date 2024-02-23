«الكاثوليكي للسينما» يكرم ماجدة زكي.. والفنانة تعتذر عن عدم الحضور لتسلم الجائزة

كرّم مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما في دورته الـ72 اليوم، والمقام حاليا في قاعة النيل للآباء الفرنسيسكان، الفنانة ماجدة زكي عن مجمل أعمالها بجائزة الريادة المصرية.

أحمد كمال أبو رية يتسلم الجائزة نيابة عن والدته

واعتذرت الفنانة عن عدم الحضور ليتسلم الجائزة نجلها الفنان أحمد كمال أبو رية، لانشغالها بتصوير مشاهدها، ضمن أحداث مسلسل «مليحة»، والمقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل، على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

واختارت اللجنة العاليا للمهرجان هذا العام 6 أفلام من بين 43 جائزة، «أنا لحبيبي، أنف وثلاثة عيون، 19 ب، بيت الروبي، وش في وش، فوي فوي».

قائمة الجوائز

وتضمنت قائمة الجوائز عدة فنانين من بينهم جائزة «الأب يوسف مظلوم» تذهب للفنان جميل برسوم، وجائزة «فريد المزاوي» للفنان ناجي سعد، جوائز الإبداع الفني للفنان عماد رشاد والمؤلف عبدالرحيم كمال والمايسترو نادر عباسي ومدير التصوير أحمد المرسى، وتذهب جائزة التميز الإعلامي لعمرو الليثي.