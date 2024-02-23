انخفاض كبير في أسعار الذهب الآن.. «كم سجل عيار 21؟»

سجَّلت أسعار الذهب اليوم الجمعة 23 فبراير 2024، في مصر بمحال الصاغة انخفاضاً كبيراً، خلال بداية التعاملات المسائية، وبالتزامن مع إعلان صفقة الاستثمارات الخاصة بمدينة رأس الحكمة، حيث انخفض السعر بنحو 40 جنيها مقارنة بأسعار منتصف التعاملات اليومية، وبالتالي فإن السعر تراجع على مدار اليوم بنحو 140 جنيها، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3290 جنيهاً للشراء، بدون مصنعية.

أسعار الذهب اليوم

وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية، أسعار الذهب اليوم الجمعة 23-2-2024، في مصر خلال بداية التعاملات المسائية بمحلات الصاغة، وفقا لآخر تحديثات الشعبة العامة للذهب.

سعر جرام الذهب عيار 24

- تراجع سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر ليسجل نحو 3760 جنيهاً ، للشراء بدون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21

- تراجع سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر ليسجل نحو 3290 جنيهاً، للشراء بدون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

- تراجع سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر ليسجل نحو 2820 جنيهاً، للشراء بدون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 14

- تراجع سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في مصر ليسجل نحو 2199 جنيهاً، للشراء بدون مصنعية.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم نحو 26320 جنيهاً للشراء.