بعد تراجع أسعار عيار 21.. هل الوقت الحالي الأفضل لشراء الذهب؟

شهدت أسعار الذهب انخفاضا ملحوظا خلال الـ24 ساعة الماضية إذ سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا في الأسواق، تراجعا من 40 إلى 50 جنيهًا ليسجل عيار 21 نحو 3400 جنيه للجرام.

الوقت المناسب لشراء الذهب

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن الوقت الحالي أنسب وقت لشراء المعدن الأصفر، بسبب تراجع سعر الدولار في السوق الموازية، ومع إعلان الحكومة عن أكبر صفقة استثمارية مع كيانات كبرى مما يترتب عليه ضخ كمية كبيرة من العملة الصعبة، مضيفا أن مع اقتراب شهر رمضان يتجه الكثير إلى بيع جزء كبير من مدخراتهم في الذهب لتلبية احتياجات الشهر الكريم.

وأكد «نجيب»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه بدءًا من منتصف رمضان، تعود الأسعار مرة أخرى للارتفاع لأن خلال فترة الأعياد عبارة عن موسم للأفراح، لذلك أقول إن هذا الوقت أنسب فترة لشراء المعدن الأصفر.

أسعار الذهب اليوم

وسجلت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، بعد فقدان الجرام نحو 160 جنيها، هبط سعر الجرام أمس من مستوى 3560 جنيها إلى 3400 جنيه في سوق الصاغة المصرية، مع انخفاض سعر الأوقية في السوق العالمية لـ 2020 دولار.

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 3886 جنيها.

سعر الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3400 جنيه.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2914 جنيها.

سعر الجنيه الذهب في مصر

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم نحو 27200 جنيه.

سعر الذهب عالميا

سجل سعر الأونصة عالميا 2020 دولارًا.