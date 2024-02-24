عودة المياه تدريجيا لعدة مناطق في الجيزة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، إعادة ضخ المياه لتصل تدريجياً لمناطق «الكوم الأخضر ما بين فيصل والهرم، واجهة شارع فيصل من شارع ضياء حتى المريوطية، واجهة الهرم من السجل المدني حتى المريوطية».

ضخ المياه بعد الانتهاء من أعمال تحويل مسار

وأشارت الشركة، في بيان، اليوم السبت، إلى إعادة ضخ المياه بعد الانتهاء من أعمال تحويل مسار خط مياه الشرب قطر 300 مم، والمتعارض مع أعمال محطة مترو العريش، ضمن أعمال المرحلة الأولى للخط الرابع لمترو الأنفاق.

جديرُ بالذكر، أن الشركة دفعت بسيارات مياه نقية في الأماكن المتأثرة بانقطاع المياه لحين تم الانتهاء من الأعمال وعودة المياه بصورة طبيعية.