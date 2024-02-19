بشائر رمضان.. انخفاض أسعار 10 سلع أساسية في الأسواق المحلية اليوم

شهدت أسعار عدد كبير من المواد والسلع الغذائية، انخفاضاً ملحوظاً، اليوم الاثنين 19 فبراير 2024، في عدد كبير من الأسواق، بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان المبارك، أهمها الفول والزيت والدقيق واللحوم، بحسب بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار السلع اليوم

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، أسعار أهم السلع والمواد الغذائية اليوم بعد تراجعها، في عدد من الأسواق المحلية، وذلك وفقاً لآخر تحديثات الأسعار المعلنة من جانب بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

تراجع أسعار الفول المعبأ

وبحسب البوابة، فإنّ أسعار الفول المعبأ شهدت تراجعا بنحو 2.05 %، إذ سجل متوسط سعر السلعة نحو 56.35 جنيهًا للكيلو.

تراجع أسعار زيت عباد الشمس

كما تراجعت أسعار زيت عباد الشمس، في الأسواق المصرية بنحو 7.1%، إذ سجل متوسط سعر السلعة للعبوة 1 لتر نحو 97.42 جنيه تقريبًا.

تراجع أسعار المكرونة المعبأة

أسعار المكرونة المعبأة شهدت اليوم، تراجعًا بشكل طفيف، إذ تراجع السعر بنحو 1.64% للكيلو، ليسجل متوسط سعر السلعة نحو 31.17 جنيه للكيلو.

تراجع أسعار العدس المعبأ صحيح

وأوضحت البوابة أن أسعار العدس المعبأ صحيح، شهدت تراجعا بشكل ملحوظ، إذ تراجع السعر بنحو 2.98 % للكيلو، ليسجل متوسط سعر السلعة نحو 74.46 جنيه للكيلو.

تراجع أسعار الدقيق المعبأ

كما تراجعت أسعار الدقيق المعبأ في الأسواق المصرية بنحو 2.49%، إذ سجل متوسط سعر السلعة نحو 29.78 جنيه للكيلو.

تراجع أسعار زيت الذرة

كما تراجعت أسعار زيت الذرة، في الأسواق المصرية بنحو 2.92%، إذ سجل متوسط سعر السلعة للعبوة 1 لتر نحو 125.12 جنيه تقريبًا.

تراجع أسعار العدس الأصفر المعبأ

وأوضحت البوابة أن أسعار العدس الأصفر المعبأ ، شهدت تراجعا بشكل ملحوظ، إذ تراجع السعر بنحو 4.63 % للكيلو، ليسجل متوسط سعر السلعة نحو 71.83 جنيه للكيلو.

تراجع أسعار الشاي

كما تراجعت أسعار الشاي في الأسواق المصرية بنحو 0.31%، إذ سجل متوسط سعر السلعة نحو 240.56 جنيه للكيلو.

تراجع أسعار الفول الصحيح السائب

أسعار الفول الصحيح السائب، شهدت تراجعا بنحو 3.48 %، إذ سجل متوسط سعر السلعة نحو 53.76 جنيه للكيلو.

تراجع أسعار اللحوم اليوم

كما تراجعت أسعار اللحوم اليوم بأنواعها المختلفة في الأسواق المصرية بنحو 2.69%، إذ سجل متوسط سعر السلعة نحو 381.76 جنيه للكيلو.