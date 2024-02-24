وكيل لجنة الثقافة بالنواب: نشر الوعي يرفع قيمة حب الوطن بين الأجيال

أكد الدكتور نادر مصطفى، وكيل لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، على أهمية الوعي الثقافي والسياسي موضحا أن نقل التجربة للأجيال القادمة من الوعي بالتجربة والثقافة الديمقراطية والإدراك بالمشاكل التي تمر بها الدولة يساعد على خلق أجيال تمتلك روحا معنوية قوية تدافع عن وطنها في المستقبل.

وقال وكيل لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، خلال لقائه مع الإعلامية داليا أشرف، ببرنامج «8 الصبح »، المذاع على شاشة قناة «dmc»، إن أي كيان كبير مثل الدولة له أشكال من السلطات موضحا أن السلطة التشريعية هي واحدة من أبرز وأهم هذه السلطات حيث أنها قائمة على وجود ممثلين من كل فئات المجتمع ومن كل الأماكن الجغرافية داخل الدولة.

600 نائب يمثلون فئات المجتمع

تابع مصطفى، أن ممثلي السلطة التشريعية يتم انتخابهم من كل رقعة جغرافية على مستوى الدولة، لافتا إلى أنه يوجد 600 نائب يمثلون كل فئات المجتمع المصري تحت قبة واحدة وهي قبة البرلمان مهمته تكمن في وضع القوانين وسن التشريعات إلى جانب ذلك له وظيفة رقابية حيث أنه يراقب السلطة تنفيذية.

وأوضح أن السلطة لا تترك في يد واحدة ولكن توزع السلطة بين تنفيذية ووتشريعية وقضائية لتحقيق التوازن بين السلطات الثلاثة.