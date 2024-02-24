مصطفى عمار: «المتحدة» أعادت القيمة للفن المصري

تحدث الكاتب الصحفي مصطفى عمار، رئيس تحرير جريدة الوطن، عن تفاصيل مسلسل عتبات البهجة للدكتور يحيى الفخراني، قائلا إن الفنان الكبير يقدم هذا العام مسلسل كتب قصته الكاتب الروائي العظيم إبراهيم عبد المجيد، وللمخرج مجدي أبوعميرة.

عتبات البهجة قصة إنسانية شديدة

وأضاف «عمار»، خلال استضافته ببرنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا »، المذاع على قناة «cbc»، أن مسلسل عتبات البهجة قصة إنسانية شديدة للغاية عن جد يفقد ابنته وزوجها ويتركان له اثنين من الأبناء يعيشان معه ويحاول أن يفهم عالمهما من خلال منصات السوشيال ميديا فيتحول ليصبح من نجوم هذه المنصات.

خالد النبوي قلبه جريء

وعن مسلسل إمبراطورية ميم، أوضح أن الفنان خالد النبوي «قلبه جريء» بأنه بعدما قدم العام الماضي مسلسل الإمام الشافعي يعود ليؤدي دور «لايت» والجمهور شاهده من قبل.

ولفت إلى أن السوق الدرامي قبل وجود الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لم يكن به أزمة في فقدان الريادة الإعلامية المصرية، مردفا: «مصر تسيطر على الفن منذ 65 عاما، لكن الشركة المتحدة فعلت شيئا فقدناه في آخر 10 سنوات، وهو إعادة القيمة للفن المصري».